В Мурманской области официально открылся купальный сезон

С 1 июля в Мурманской области стартовал купальный сезон. Этим летом безопасно и комфортно отдохнуть у воды можно на двух официальных пляжах: «Аврора-Пляж» на озере Канентъявр (49-й км трассы Мурманск – Серебрянская ГЭС) и «Северный пляж Ура-Губа» на реке Ура.

Пляжи готовы к приёму гостей: специалисты провели необходимые исследования воды, на берегу дежурят спасатели, для комфортного отдыха оборудованы раздевалки, душевые, санитарные модули и урны. Точки общепита на пляжах пока не открылись: гостям советуют брать перекус и воду с собой.

Вход на пляжи свободный.

«Аврора-Пляж» работает с понедельника по пятницу с 11.00 до 19.00. Купаться можно только при жёлтом флаге. «Северный пляж Ура-Губа» открыт ежедневно с 9.00 до 21.00.

Министерство туризма и предпринимательства Мурманской области напоминает, что купание в других водоёмах региона запрещено. Призывает выбирать для отдыха только официально разрешённые пляжи. Ваша безопасность превыше всего.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/570444/#&gid=1&pid=18