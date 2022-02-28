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Мурманская область. Арктика (16+)28.02.22 15:00

В Мурманской области оформлено более 14 тысяч «Пушкинских карт»

Более 14 тысяч молодых северян оформили «Пушкинскую карту», которая позволяет посещать музеи, театры, концертные залы и другие учреждения культуры за счет государства. Об этом на оперативном совещании в региональном правительстве рассказала министр культуры Мурманской области Ольга Обухова.

Программа «Пушкинская карта» была запущена в России 1 сентября 2021 года. Она дает возможность молодым людям от 14 до 22 лет посещать учреждения культуры по всей стране за счет федерального бюджета. Номинал карты в прошлом году составлял 3000 рублей, а в нынешнем году, как и в 2023, юным россиянам выделят по 5000 рублей. Сумму, имеющуюся на карте, нужно потратить до 31 декабря каждого года. Кроме того, с 1 февраля 2022 по «Пушкинской карте» можно сходить в кино и приобрести билеты на фильмы, созданные при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Федерального фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии. Потратить на кино можно до 2000 рублей.

Чтобы получить карту, необходимо зарегистрироваться на портале «Госуслуги» и подтвердить учетную запись, установить мобильное приложение «Госуслуги.Культура» и в нём оформить «Пушкинскую карту» — виртуальную или пластиковую карту платежной системы «Мир». Далее прямо в приложении можно выбрать мероприятие из афиши и купить билет.

В 2021 году в Мурманской области к программе подключились 12 учреждений культуры, сейчас по «Пушкинской карте» северяне могут посетить 18 учреждений: театров, Дворцов и домов культуры, музее, кинотеатров. Среди участников – как областные, так и муниципальные учреждения, расположенные в Мурманске, Оленегорске, Мончегорске, Кировске, Полярном и Апатитах.

Как сообщает региональное Министерство культуры, в прошлом году в регионе было оформлено более 12 тысяч «Пушкинских карт», а по состоянию на конец февраля их количество превышает 14 тысяч. С помощью «Пушкинской карты» за четыре месяца работы программы в 2021 году было оплачено более 1500 билетов, а за два месяца этого года продано 1800 билетов, и с каждым днем их количество только увеличивается. Перечень спектаклей, концертов и других мероприятий, на которые можно будет попасть с помощью карты, размещен на портале Культура.рф, на сайтах организаций культуры, участвующих в программе, а также страницах Министерства культуры региона в социальных сетях.

«В настоящее время Министерство культуры области работает над расширением перечня организаций-участников проекта на 2022 год. Каждый месяц ведется мониторинг подключения учреждений культуры к программе, мониторинг выдачи Пушкинских карт в регионе. Министерство культуры Мурманской области совместно с региональным Министерством образования и науки также прорабатывает предложения по привлечению организованных групп школьников к посещению учреждений культуры по Пушкинской карте», – отметила Ольга Обухова.

 

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/441288/#&gid=1&pid=1

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