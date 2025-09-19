В Мурманской области ограничат продажу безалкогольных тонизирующих и энергетических напитков

Законопроект «О запрете продажи безалкогольных тонизирующих напитков (в том числе энергетических) в отдельных местах на территории Мурманской области» депутаты рассмотрели на заседании комитета по здравоохранению под председательством Лены Лукичевой.

Отмечалось, что установленные ограничения будут действовать в зданиях и помещения, где осуществляется образовательная, спортивная, медицинская и культурная деятельность. Аналогичные запреты ввели более 60 субъектов Российской Федерации.

— Среди основных компонентов подобных напитков – кофеин синтетического происхождения. Суточная норма его потребления, не наносящая вред здоровью, 150 мг, напитки же выпускаются в гораздо больших упаковках, где его концентрация намного выше. Употребление такого значительного объёма негативно влияет на сердечно-сосудистую систему, регулярное потребление формирует зависимость и способно вызвать обострение нервных и психических заболеваний, – пояснила Лена Лукичева.

Парламентарий также подчеркнула, что безалкогольные тонизирующие и энергетические напитки пользуются большой популярностью в молодёжной среде.

Депутаты единогласно поддержали законопроект, рекомендовав Думе принять его в первом чтении и окончательной редакции.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/33088/