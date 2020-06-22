В Мурманской области ограничено посещение лесов

В связи с высокой пожароопасностью с сегодняшнего дня и до конца недели ограничено посещение Печенгского, Кольского, Мурманского, Ловозерского, Мончегорского, Кировского, Зашейковского, Кандалакшского, Ковдозерского и Терского лесничеств.

Как сообщает администрация Кольского района, с 21 июня в связи с возникновением природного тундрового пожара в районе 1469 километра федеральной автодороги Р-21 «Кола» на территории сельского поселения Тулома введен режим «Чрезвычайная ситуация» муниципального характера для организаций и предприятий Кольского районного звена Мурманской территориальной подсистемы РСЧС. Режим ЧС введён с целью ликвидации пожара и недопущения увеличения его площади.

В Мурманской области с начала пожароопасного сезона зафиксировано 18 лесных пожаров, из которых 15 были потушены в первые сутки с момента обнаружения. Общая площадь, пройденная огнем, составляет более 164 га . Предварительные причины возникновения лесных пожаров – неосторожное обращение населения с огнем. В связи с этим, в нескольких муниципалитетах введены ограничения на посещение лесов. Об этом сегодня на оперативном совещании в правительстве региона, которое провел губернатор, заявила министр природных ресурсов и экологии Анна Багрова.

Губернатор Мурманской области обратился к жителям с просьбой быть внимательнее с огнём в лесах региона.

«Убедительная просьба, быть внимательнее, аккуратнее и не разводить в лесу костры. Просьба коллег в муниципальных образованиях – контролировать посещение лесов, мобилизовать для этого дружины. Слишком высокую цену мы платим за неосторожное обращение с огнём», – сказал губернатор.

Как сообщила профильный министр, в области работает система мониторинга лесопожарной обстановки, которая включает в себя авиационное патрулирование по четырём маршрутам, протяженностью более 1900 км , наземное патрулирование лесного фонда, космический мониторинг посредством системы ИСДМ-Рослесхоз, передающей информацию со спутников об обнаруженных термоточках на территории Мурманской области.

В случае обнаружения лесного пожара следует обращаться по следующим номерам телефонов: Федеральной диспетчерской службы лесного хозяйства «Прямая линия лесной охраны» 8-800-100-94-00; Региональной диспетчерской службы охраны лесов Мурманской области 8-911-338-61-31.

Министерство природных ресурсов и экологии напоминает, что неосторожное обращение с огнём, разведение костров, выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов с нарушением требований правил пожарной безопасности в лесу и на участках, непосредственно примыкающих к лесам, преследуется по закону (ст. 8.32 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях).