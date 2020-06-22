24 июня общественный транспорт в Мурманске изменит расписание движенияХОРОШИЕ НОВОСТИ: Мир отходит о карантина, или Зачем вырастили «подземных драконов» в словенских пещерах
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)22.06.20 12:45

В Мурманской области ограничено посещение лесов

В связи с высокой пожароопасностью с сегодняшнего дня и до конца недели ограничено посещение Печенгского, Кольского, Мурманского, Ловозерского, Мончегорского, Кировского, Зашейковского, Кандалакшского, Ковдозерского и Терского лесничеств.

Как сообщает администрация Кольского района, с 21 июня в связи с возникновением природного тундрового пожара в районе 1469 километра федеральной автодороги Р-21 «Кола» на территории сельского поселения Тулома введен режим «Чрезвычайная ситуация» муниципального характера для организаций и предприятий Кольского районного звена Мурманской территориальной подсистемы РСЧС. Режим ЧС введён с целью ликвидации пожара и недопущения увеличения его площади.

В Мурманской области с начала пожароопасного сезона зафиксировано 18 лесных пожаров, из которых 15 были потушены в первые сутки с момента обнаружения. Общая площадь, пройденная огнем, составляет более 164 га. Предварительные причины возникновения лесных пожаров – неосторожное обращение населения с огнем. В связи с этим, в нескольких муниципалитетах введены ограничения на посещение лесов. Об этом сегодня на оперативном совещании в правительстве региона, которое провел губернатор, заявила министр природных ресурсов и экологии Анна Багрова.

Губернатор Мурманской области обратился к жителям с просьбой быть внимательнее с огнём в лесах региона.

«Убедительная просьба, быть внимательнее, аккуратнее и не разводить в лесу костры. Просьба коллег в муниципальных образованиях – контролировать посещение лесов, мобилизовать для этого дружины. Слишком высокую цену мы платим за неосторожное обращение с огнём», – сказал губернатор.

Как сообщила профильный министр, в области работает система мониторинга лесопожарной обстановки, которая включает в себя авиационное патрулирование по четырём маршрутам, протяженностью более 1900 км, наземное патрулирование лесного фонда, космический мониторинг посредством системы ИСДМ-Рослесхоз, передающей информацию со спутников об обнаруженных термоточках на территории Мурманской области.

В случае обнаружения лесного пожара следует обращаться по следующим номерам телефонов: Федеральной диспетчерской службы лесного хозяйства «Прямая линия лесной охраны» 8-800-100-94-00; Региональной диспетчерской службы охраны лесов Мурманской области 8-911-338-61-31.

Министерство природных ресурсов и экологии напоминает, что неосторожное обращение с огнём, разведение костров, выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов с нарушением требований правил пожарной безопасности в лесу и на участках, непосредственно примыкающих к лесам, преследуется по закону (ст. 8.32 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях).

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Безработных в России почти в 3 раза больше, чем сообщают данные официальной статистики
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"ДУМА. ПОВЕСТКА - КОРОНАВИРУС75-летию Великой Победы. Память поколений передают депутаты Мурманской областной ДумыМурманская областная Дума. Время важных решений
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Мурманском горкоме КПРФ избрали секретарей
-Слово не воробей... (16+)Любая власть – это служение
-Ходят слухи… (18+)Снега много, но коронавирус может сорвать «Лыжню дружбы»
-

Последние комментарии

НИК
22.06.20 16:09
Вот так виртуальная жизнь и вошла в нашу повседневность. Даже парады будем смотреть по тв, а были ли они на самом деле или нет, кто его знает. Кино, а не жизнь.
Комментарий к новости:Парад Победы смотрим дома!
Анатолий К.
31.05.20 19:42
А ведь это х******о, грозит неделя простоя для торгового порта, другим крупным строительным компаниям. "Ворота в Арктику" оказались с дефектом! * - купюры внесены редакцией.
Комментарий к новости:На пять дней прерывается железнодорожное сообщение с Мурманском
МаринаФ
29.05.20 15:15
А что это глава региона людей поучает, а сам без маски сидит?
Комментарий к новости:В Мурманской области режим повышенной готовности сохраняется до 15 июня - губернатор Андрей Чибис
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
12345678910111213141516171819202122232425262728293012345
-Скоро в эфире17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)17:30«Хорошие новости». Информационная программа (12+)17:50Городские хроники (6+)
-PRO Деньги (16+)Менее половины россиян считает, что стоит держать накопления в рублях-PRO Валюту (16+)Курс евро снизился почти на 18 копеек, доллар теряет почти 9 копеек-PRO Энергетику (18+)На энергоблоке №4 Кольской АЭС стартовал планово-предупредительный ремонт-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 22 июня-PRO Нефть и газ (18+)«НОВАТЭК» построит на корейской верфи СПГ-баржу для перегрузочного комплекса в Мурманске-PRO Законы (18+)До 30 июня работодатели обязаны уведомить сотрудников о выборе формата трудовой книжки
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
16.06.20: Как на Вас повлияли ограничительные меры, которые вводят власти, при коронавирусной пандемии?Проголосовало: 297 человек
© 2009 - 2020
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика