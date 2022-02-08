«Витязь» зажигает огниВ Мурманской области региональный маткапитал с 1 июня вырастет до 141,5 тысячи рублей
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)08.02.22 11:30

В Мурманской области охват тестированием на COVID-19 в три раза превышает норматив

По данным Управления Роспотребнадзора по Мурманской области, на минувшей неделе сохранялся высокий уровень заболеваемости COVID-19, при этом темп прироста заболеваемости коронавирусной инфекцией в регионе снизился по сравнению с предыдущей неделей. 

«Мы активно выявляем заболевших, охват тестированием в Мурманской области в три раза выше федерального норматива. Обследуем всех, кто имеет симптомы ОРВИ: и взрослых, и детей», - сообщил вчера на оперативном совещании в правительстве региона министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев.

Как отметил Дмитрий Панычев большинство переносит заболевание в таких формах, которые позволяют лечиться на дому. Поэтому основная нагрузка приходится на первичное звено здравоохранения. В связи с этим количество патронажных бригад в поликлиниках увеличено до 52.

«Мы усилили станцию скорой медицинской помощи. Количество ковидных бригад теперь 36. Обе службы работают с запредельной нагрузкой – мы фиксируем, что число лиц, проходящих лечение на дому с установленным диагнозом COVID-19, более чем в 2 раза превышает максимальные цифры, которые мы наблюдали за всю историю пандемии – безусловно, это отражается на времени ожидания данного вида помощи», - доложил министр.

Для пациентов с симптомами ОРВИ на базе поликлиник открыты кабинеты неотложной медицинской помощи. В них можно обратиться как без предварительной записи, так и по записи на текущий или следующий день. Записаться можно через call-центры поликлиник и на портале reg.polarmed.ru.

«Тем, кто вызвал медработника на дом, стоит учитывать, что первоочередность направления бригад остаётся за лицами старше 60 лет, имеющими серьёзные сопутствующие заболевания и состояния, и при наличии признаков тяжёлого или нетипичного течения заболевания», - обратил внимание Дмитрий Панычев.

Пациентам продолжают выдавать бесплатные препараты. За счёт средств областного бюджета за период пандемии ими обеспечены без малого 140 тысяч пациентов с коронавирусом и ОРВИ, проходящих лечение на дому, а за счет средств федерального бюджета – ещё более 63 тысяч пациентов с коронавирусом.

Как сообщает региональное Министерство здравоохранения, за минувшую неделю ожидаемо незначительно увеличилось число госпитализированных. По данным регионального Минздрава, большинство из них – невакцинированные пациенты. Для того, чтобы сохранить свободный коечный фонд в достаточном количестве, на прошлой неделе дополнительно развернули ещё 200 коек. Сегодня коечный фонд региона для лечения пациентов с ковидом составляет 1152 койки.

По словам Дмитрия Панычева, с учётом объективной разницы в течении COVID-19 у вакцинированных и не вакцинированных граждан прививочная кампания по-прежнему актуальна. Сегодня в регионе работают 55 прививочных бригад. Всего в регионе вакцинировано более 352,5 тысячи человек – это 76% от плана. На прошлой неделе в Мурманской области началась добровольная прививочная кампания от коронавируса среди подростков с 12 до 17 лет.

 

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/439229/#&gid=1&pid=1

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Высокая инфляция в значительной мере отражает влияние факторов длительного действия, в первую очередь превышение спроса над возможностями наращивания выпуска
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманский морской торговый порт: НОВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2022 ГОД БУДЕТ НАПРАВЛЕН НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ И ФИНАНСОВОЙ СТАБИЛЬНОСТИ, А ТАКЖЕ НА РАЗВИТИЕ РЕГИОНАМурманская областная Дума: НА СТРАЖЕ ИНТЕРЕСОВ ЗАТО
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Совете депутатов города Мурманска исключили из партии соратников Андрея Сысоева
-

Последние комментарии

Роман Семенов
07.02.22 16:19
Здравтсвуйте, Сергея Николаевича Тяна знаю с детства, занимался несколько лет у него тхэквондо. Это настолько требовательный руководитель, что успех в любой преподаваемой им дисциплине, я думаю, гара
Комментарий к новости:Усилия ведущего тренера по боевым единоборствам Сергея Тян отмечены орденом «За заслуги перед Отечеством»
Яна
07.02.22 12:10
Черт побери. Мы ей помогли сделать фото у памятника "Полярный круг". И потом локти искусали, что мало поговорили.
Комментарий к новости:С Урала на Кольскую землю - путешествие на двухколёсном коне длиною более 3 тысяч километров
Д.О. Вернер
05.02.22 19:45
Словно с передовицы "Искры"...
Комментарий к новости:Депутат мурманского горсовета Виктор Хабаров скоро может лишиться мандата
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3112345678910111213141516171819202122232425262728123456
-Скоро в эфире19:30Новости. Информационная программа (12+)20:00«Рамки закона». Тематическая программа (12+)20:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)В два раза больше предпринимателей Мурманской области смогут получить «Губернаторский стартап»-PRO Валюту (16+)Курс евро снизился почти на 63 копейки, доллар потерял почти 38 копеек-PRO Энергетику (18+)Кольская АЭС увеличила выработку электроэнергии в январе на 10,4 процента-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 8 февраля-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)В России с марта начнут выдавать электронные свидетельства о смерти
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2022
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика