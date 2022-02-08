В Мурманской области охват тестированием на COVID-19 в три раза превышает норматив

По данным Управления Роспотребнадзора по Мурманской области, на минувшей неделе сохранялся высокий уровень заболеваемости COVID-19, при этом темп прироста заболеваемости коронавирусной инфекцией в регионе снизился по сравнению с предыдущей неделей.

«Мы активно выявляем заболевших, охват тестированием в Мурманской области в три раза выше федерального норматива. Обследуем всех, кто имеет симптомы ОРВИ: и взрослых, и детей», - сообщил вчера на оперативном совещании в правительстве региона министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев.

Как отметил Дмитрий Панычев большинство переносит заболевание в таких формах, которые позволяют лечиться на дому. Поэтому основная нагрузка приходится на первичное звено здравоохранения. В связи с этим количество патронажных бригад в поликлиниках увеличено до 52.

«Мы усилили станцию скорой медицинской помощи. Количество ковидных бригад теперь 36. Обе службы работают с запредельной нагрузкой – мы фиксируем, что число лиц, проходящих лечение на дому с установленным диагнозом COVID-19, более чем в 2 раза превышает максимальные цифры, которые мы наблюдали за всю историю пандемии – безусловно, это отражается на времени ожидания данного вида помощи», - доложил министр.

Для пациентов с симптомами ОРВИ на базе поликлиник открыты кабинеты неотложной медицинской помощи. В них можно обратиться как без предварительной записи, так и по записи на текущий или следующий день. Записаться можно через call-центры поликлиник и на портале reg.polarmed.ru.

«Тем, кто вызвал медработника на дом, стоит учитывать, что первоочередность направления бригад остаётся за лицами старше 60 лет, имеющими серьёзные сопутствующие заболевания и состояния, и при наличии признаков тяжёлого или нетипичного течения заболевания», - обратил внимание Дмитрий Панычев.

Пациентам продолжают выдавать бесплатные препараты. За счёт средств областного бюджета за период пандемии ими обеспечены без малого 140 тысяч пациентов с коронавирусом и ОРВИ, проходящих лечение на дому, а за счет средств федерального бюджета – ещё более 63 тысяч пациентов с коронавирусом.

Как сообщает региональное Министерство здравоохранения, за минувшую неделю ожидаемо незначительно увеличилось число госпитализированных. По данным регионального Минздрава, большинство из них – невакцинированные пациенты. Для того, чтобы сохранить свободный коечный фонд в достаточном количестве, на прошлой неделе дополнительно развернули ещё 200 коек. Сегодня коечный фонд региона для лечения пациентов с ковидом составляет 1152 койки.

По словам Дмитрия Панычева, с учётом объективной разницы в течении COVID-19 у вакцинированных и не вакцинированных граждан прививочная кампания по-прежнему актуальна. Сегодня в регионе работают 55 прививочных бригад. Всего в регионе вакцинировано более 352,5 тысячи человек – это 76% от плана. На прошлой неделе в Мурманской области началась добровольная прививочная кампания от коронавируса среди подростков с 12 до 17 лет.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/439229/#&gid=1&pid=1