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Мурманская область. Арктика (16+)05.07.23 13:00

В Мурманской области оказание высокотехнологичной медицинской помощи идёт опережающими темпами

В рамках VIII Всероссийской конференции по хирургии нарушений мозгового кровообращения, которая прошла в Мурманске, ведущие нейрохирурги страны обсудили современные методики лечения. Участие в конференции приняли более 120 специалистов.

Спикерами на конференции выступили профессора, доктора и кандидаты наук нейрохирурги из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Самары, Ярославля, Красноярска, Новосибирска, Перми, Рязани, Астрахани.

«Для нас большая честь, что у нас в регионе проводится Всероссийская научно-практическая конференция. Развитие любой сферы медицины базируется на постоянном обмене знаниями и компетенциями специалистов. Встреча способствует повышению профессионального уровня врачей и эффективности лечения жителей Мурманской области», – подчеркнул заместитель губернатора – министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев.

Научно-практическая программа посвящена самым актуальным вопросам хирургического лечения церебро-васкулярных заболеваний, аневризм головного мозга, ишемических инсультов, стенозов сосудов шеи, реабилитации, маршрутизации пациентов, работе мультидисциплинарных бригад, вопросам применения инновационных технологий при лечении различных патологий.

«От данных заболеваний страдают лица молодого возраста, частота и распространенность различных форм нарушений мозгового кровообращения достаточно высокая. В стране ежегодно насчитывается 450 тысяч пациентов, подверженных таким заболеваниям», – отметил академик РАН, главный нейрохирург Минздрава России Владимир Крылов.

В Мурманской области медицинская помощь пациентам с острым нарушением мозгового кровообращения оказывается в региональном сосудистом центре на базе Мурманской областной клинической больницы имени П.А. Баяндина и трех первичных сосудистых отделениях в Мурманском областном клиническом многопрофильном центре, Мончегорской центральной районной больнице и Апатитско-Кировской центральной городской больнице.

Как сообщает Министерство здравоохранения Мурманской области, в 2022 году в регионе зафиксировано 2260 пациентов с острым нарушением мозгового кровообращения. В соответствии с разработанным планом мероприятий в рамках региональной программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение» процент хирургических эндоваскулярных вмешательств должен составлять от 10 до 15%. В Мурманской области он составляет 12,5%.

«Оказание высокотехнологичной медицинской помощи, к которой относятся нейрохирургические операции, совершенствуется благодаря стратегическому плану «На Севере – жить». В текущем году в этом направлении проведение операций идёт опережающими темпами – по итогам первого полугодия уже выполнено более 75% от запланированных годовых объемов», – сообщил Дмитрий Панычев.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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