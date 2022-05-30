В Мурманской области около 110 тысяч граждан и организаций числятся в должниках за услугу по обращению с твёрдыми коммунальными отходами

С 2020 года и по настоящее время отделом по взысканию задолженности Мурманского филиала АО «Ситиматик» подготовлены и направлены в суды 79 тысяч заявлений на общую сумму более 324 млн рублей. 53 тысячи заявлений на общую сумму 252 млн рублей уже удовлетворены в пользу регоператора. По остальным также ожидается положительное решение. Благодаря усилиям регоператора по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество неплательщиков уменьшилось на 4000 человек.

По статистике именно в период отпусков наблюдается спад платежной активности собственников жилья, что неизбежно ведёт к дополнительным расходам для получателей услуги. Перед отъездом нужно обратить внимание на имеющуюся задолженность и погасить её. В противном случае по решению суда счёт в банке может быть заблокирован. Гарантированно избежать негативной ситуации поможет внесение аванса за услугу по обращению с ТКО. Так собственник может не беспокоиться о своевременном начислении средств и возобновить пополнение счета, вернувшись из отпуска.

Чтобы урегулировать проблему задолженности в досудебном порядке, следует в кратчайшие сроки её оплатить, либо обратиться для выработки совместного решения вопроса к специалистам Мурманского филиала АО «Ситиматик» по будням по телефону 8 (815 2) 56-76-86. По всем вопросам, касающимся начисления платы за услугу по обращению с ТКО, внесению изменений в лицевой счёт можно обратиться на «горячую линию» контакт-центра по номеру 8 800-707-13-71 с понедельника по субботу с 9.00 до 17.30.

Фото: АО «Ситиматик».