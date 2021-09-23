В Мурманской области около 310 тысяч человек регулярно занимаются спортом

22 сентября на очередном заседании правительства Мурманской области министр спорта Светлана Наумова представила проект регионального плана реализации Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2030 года. Новая общероссийская стратегия развития физкультуры и спорта была подписана председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным в ноябре 2020 года. В связи с этим появилась необходимость разработки соответствующих планов в субъектах Федерации.

«Документ определяет приоритетные направления и комплекс мер по обеспечению развития физкультуры и спорта в Мурманской области. В основе – федеральный план, при этом комплекс мероприятий разрабатывался с учетом регионального компонента. Наша основная цель – исполнение указа Президента РФ по доведению доли занимающихся физической культурой и спортом к 2030 году до 70%», – подчеркнула Светлана Наумова. Министр также отметила, что в Мурманской области на сегодняшний день регулярно занимается спортом около 310 тысяч человек. Стратегия будет реализовываться поэтапно: первый этап охватывает период 2021-2024 годы, второй – 2025-2030 годы.

Проект регионального плана состоит из 69 мероприятий, которые распределены по 11 приоритетным направлениям, охватывающим как любительский, так и профессиональный спорт.

В их числе – развитие массовой физической культуры среди населения и спортивной инфраструктуры, формирование спортивного резерва, внедрение инновационных технологий в подготовку спортсменов, усиление кадрового потенциала сферы спорта, международное сотрудничество, развитие системы антидопингового обеспечения, обеспечение безопасности на спортивных объектах, цифровая трансформация системы управления отраслью и др.

Важный блок – мероприятия по привлечению к занятиям спортом инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, лиц среднего и старшего возраста, повышение заинтересованности различных категорий населения в выполнении нормативов ГТО. Кроме того, планируются мероприятия по развитию служебно-прикладных и военно-прикладных видов спорта, созданию и поддержке школьных и студенческих спортклубов, повышению уровня физподготовки молодёжи.

Региональный план предусматривает создание системы отбора и комплексного сопровождения спортивно одаренных детей, ежегодное оказание мер соцподдержки спортсменам, достигшим высоких спортивных результатов на международных и всероссийских спортивных мероприятиях, молодым специалистам отрасли. Запланировано и создание регионального межведомственного научно-методического центра детско-юношеского, школьного и студенческого спорта.

Для развития спортивной инфраструктуры региона предлагается сформировать карту обеспеченности спортивными объектами с учетом изучения общественного мнения и потребностей населения.

В плане прописаны также механизмы финансовой поддержки муниципальных образований Мурманской области на реализацию программ спортподготовки и участие в спартакиадном движении, предлагается к внедрению комплекс мер по совершенствованию системы развития неолимпийских видов спорта, претендующих на включение в программу Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр. Блок мероприятий также посвящен развитию цифровых сервисов.

Большинство запланированных мероприятий предстоит реализовать в 2022-2024 годах, при этом Светлана Наумова отметила, что работа по некоторым направлениям уже ведется. Например, в 2021 году впервые из областного бюджета были выделены гранты на реализацию проектов и программ в сфере физкультуры и спорта по различным направлениям. Разработана Концепция развития школьного спорта, «дорожная карта» по развитию школьного и общественно-массового спорта. Запущено масштабное физкультурное мероприятие среди школьных спортивных клубов «Кубок губернатора Мурманской области». Также в этом году между региональными Минспортом, Минобром и Ассоциацией студенческих спортивных клубов России подписано соглашение о сотрудничестве в сфере развития и популяризации студенческого спорта.

Впервые выделена субсидия муниципалитетам в размере 31,4 млн рублей на оказание финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд РФ, предоставлена субсидия муниципальным бюджетам в размере 8 млн рублей на поддержку хоккейных команд.

По итогам доклада губернатор Андрей Чибис обратил внимание на необходимость активнее информировать северян о предстоящих спортивных мероприятиях, а также обсудить проект плана с профессиональным и любительским спортивным сообществом региона.

«Я обращаю внимание на то, что система мониторинга общественного мнения по тому, какая потребность есть, и карта обеспеченности спортивной инфраструктурой должна быть составлена очень оперативно. Также необходимо обсудить проект плана с общественниками и спортсменами. С учетом муниципальных потребностей и приоритетов, которые уже определены при опросе людей в рамках стратегии «На Севере – жить», и выверенными сроками реализации мероприятий я прошу представить доработанный региональный план в двухнедельный срок», – прокомментировал глава региона.