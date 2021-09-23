Zivert и шоу дронов: в октябре Мурманск отметит 105-летиеЮные северяне выбирают «Академию телевидения»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)23.09.21 13:30

В Мурманской области около 310 тысяч человек регулярно занимаются спортом

22 сентября на очередном заседании правительства Мурманской области министр спорта Светлана Наумова представила проект регионального плана реализации Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2030 года. Новая общероссийская стратегия развития физкультуры и спорта была подписана председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным в ноябре 2020 года. В связи с этим появилась необходимость разработки соответствующих планов в субъектах Федерации.

«Документ определяет приоритетные направления и комплекс мер по обеспечению развития физкультуры и спорта в Мурманской области. В основе – федеральный план, при этом комплекс мероприятий разрабатывался с учетом регионального компонента. Наша основная цель – исполнение указа Президента РФ по доведению доли занимающихся физической культурой и спортом к 2030 году до 70%», – подчеркнула Светлана Наумова. Министр также отметила, что в Мурманской области на сегодняшний день регулярно занимается спортом около 310 тысяч человек. Стратегия будет реализовываться поэтапно: первый этап охватывает период 2021-2024 годы, второй – 2025-2030 годы.

Проект регионального плана состоит из 69 мероприятий, которые распределены по 11 приоритетным направлениям, охватывающим как любительский, так и профессиональный спорт.

В их числе – развитие массовой физической культуры среди населения и спортивной инфраструктуры, формирование спортивного резерва, внедрение инновационных технологий в подготовку спортсменов, усиление кадрового потенциала сферы спорта, международное сотрудничество, развитие системы антидопингового обеспечения, обеспечение безопасности на спортивных объектах, цифровая трансформация системы управления отраслью и др.

Важный блок – мероприятия по привлечению к занятиям спортом инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, лиц среднего и старшего возраста, повышение заинтересованности различных категорий населения в выполнении нормативов ГТО. Кроме того, планируются мероприятия по развитию служебно-прикладных и военно-прикладных видов спорта, созданию и поддержке школьных и студенческих спортклубов, повышению уровня физподготовки молодёжи.

Региональный план предусматривает создание системы отбора и комплексного сопровождения спортивно одаренных детей, ежегодное оказание мер соцподдержки спортсменам, достигшим высоких спортивных результатов на международных и всероссийских спортивных мероприятиях, молодым специалистам отрасли. Запланировано и создание регионального межведомственного научно-методического центра детско-юношеского, школьного и студенческого спорта.

Для развития спортивной инфраструктуры региона предлагается сформировать карту обеспеченности спортивными объектами с учетом изучения общественного мнения и потребностей населения.

В плане прописаны также механизмы финансовой поддержки муниципальных образований Мурманской области на реализацию программ спортподготовки и участие в спартакиадном движении, предлагается к внедрению комплекс мер по совершенствованию системы развития неолимпийских видов спорта, претендующих на включение в программу Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр. Блок мероприятий также посвящен развитию цифровых сервисов.

Большинство запланированных мероприятий предстоит реализовать в 2022-2024 годах, при этом Светлана Наумова отметила, что работа по некоторым направлениям уже ведется. Например, в 2021 году впервые из областного бюджета были выделены гранты на реализацию проектов и программ в сфере физкультуры и спорта по различным направлениям. Разработана Концепция развития школьного спорта, «дорожная карта» по развитию школьного и общественно-массового спорта. Запущено масштабное физкультурное мероприятие среди школьных спортивных клубов «Кубок губернатора Мурманской области». Также в этом году между региональными Минспортом, Минобром и Ассоциацией студенческих спортивных клубов России подписано соглашение о сотрудничестве в сфере развития и популяризации студенческого спорта.

Впервые выделена субсидия муниципалитетам в размере 31,4 млн рублей на оказание финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд РФ, предоставлена субсидия муниципальным бюджетам в размере 8 млн рублей на поддержку хоккейных команд.

По итогам доклада губернатор Андрей Чибис обратил внимание на необходимость активнее информировать северян о предстоящих спортивных мероприятиях, а также обсудить проект плана с профессиональным и любительским спортивным сообществом региона.

«Я обращаю внимание на то, что система мониторинга общественного мнения по тому, какая потребность есть, и карта обеспеченности спортивной инфраструктурой должна быть составлена очень оперативно. Также необходимо обсудить проект плана с общественниками и спортсменами. С учетом муниципальных потребностей и приоритетов, которые уже определены при опросе людей в рамках стратегии «На Севере – жить», и выверенными сроками реализации мероприятий я прошу представить доработанный региональный план в двухнедельный срок», – прокомментировал глава региона.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)СЕВЕРНЫЙ МОРСКОЙ ПУТЬ НЕ ПРОСТИТ ПОСПЕШНОСТИ
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ПЯТЬ ЛЕТ – ВО БЛАГО СЕВЕРЯНМурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРАМурманская областная Дума: ДЕНЬ РОССИЙСКОГО ПАРЛАМЕНТАРИЗМА
-Политбарометр (18+)
ПодробнееАндрей Чибис: принципиальная задача – чистота, прозрачность и легитимность избирательного процесса
-

Последние комментарии

Елена
21.09.21 18:12
Было бы интересно узнать, по каким критериям выбирались старшеклассники для участия в оперативном совещании?
Комментарий к новости:Трое старшеклассников из Заполярья провели рабочий день с губернатором
Bvfyebk
16.09.21 09:49
Как я понимаю, это прекрасное лицо рынка.
Комментарий к новости:Губернатор Мурманской области подписал постановление об увеличении стоимости контрактов на строительство на 30%
Ирина Константиновна
10.09.21 17:59
Печальная статистика на фоне активного развития региона.
Комментарий к новости:Тревожная демография: рожаем меньше, смертность растёт, браков и разводов больше
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3031123456789101112131415161718192021222324252627282930123
-Скоро в эфире18:00Мультфильмы (0+/6+)18:30«Открытая студия». (Повтор, 12+)19:00«Международные новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Мурманская область вошла в топ-10 регионов по уровню распространения индивидуальных инвестиционных счетов-PRO Валюту (16+)Курс евро снизился на 28 копеек, доллар теряет почти 16 копеек-PRO Энергетику (18+)Атомщики Кольской АЭС рассказали армянским журналистам об опыте модернизации энергоблоков ВВЭР-440-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 23 сентября-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Упрощённый порядок установления инвалидности продлили до 1 марта 2022 года
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2021
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика