В Мурманской области оперативниками выявлены факты незаконной переделки и реализации огнестрельного оружия, а также патронов к нему

В отдел полиции Кольского района поступила оперативная информация о причастности местных жителей к незаконному обороту огнестрельного оружия и боеприпасов. В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий двое подозреваемых - мужчины 1956 и 1979 годов рождения были задержаны.

При проведении обыска оперативниками в квартире одного из задержанных было изъято два пистолета и 400 патронов. По месту жительства второго обнаружен порох - массой 360 граммов .

Изъятое оружие и боеприпасы полицейские направили на экспертизу в ЭКЦ УМВД России по Мурманской области.

В рамках исследования установлено, что переделка ранее охолощенного оружия. В настоящее время пистолеты пригодны для стрельбы патронами калибра 9х19 мм.

Кроме того, эксперты проверили часть патронов, по их заключению они начинены порохом в домашних условиях и готовы к использованию.

Также в ходе проверки полицейскими установлено, что продавец и приобретатель оружия и боеприпасов давно знакомы друг с другом.

Сделки по продаже пистолетов были заранее обговорены и совершены в период 2018-2019 годов.

Один из задержанных сам обратился к приятелю с просьбой переделать оружие из охолощенного в боевое. Он же помогал заказывать на сайтах инструменты для переделки, запчасти, пули, гильзы и порох для патронов.

Второй подозреваемый - неработающий северянин, дважды незаконно самодельным способом переделал пистолеты, являющиеся нарезным огнестрельным оружием и продал заказчику. За свои услуги мужчина получил денежное вознаграждение в сумме 55 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, в настоящее время в отношении мужчин возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов), части 1 статьи 222.1 УК РФ (незаконное хранение взрывчатых веществ), а также по части 1 статьи 223 УК РФ (незаконное изготовление оружия).