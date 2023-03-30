В Мурманской области определён исполнитель работ по ремонту мостового сооружения через ручей Верес, запланированного в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги»

Мост расположен на км 59+087 автомобильной дороги Умба – Кандалакша.

По результатам электронного аукциона, проведенного Государственным областным казенным учреждением по управлению автомобильными дорогами Мурманской области, подрядной организацией на выполнение работ объявлен ИП Петров П.И.

В соответствии с техническим заданием будет осуществлён ремонт мостового полотна, пролётных строений, восстановлен защитный слой элементов опор. В планах – устройство водоотводных сооружений, укрепление откосов.

Выполнение работ предусмотрено к 8 ноября 2023 года.

Как сообщает региональное Министерство транспорта и дорожного хозяйства, мостовые сооружения являются жизненно важной частью транспортной инфраструктуры. Приведение в нормативное состояние искусственного дорожного сооружения снижает риск обрушений и аварий, что особенно значимо для устранения потерь в экономике и обеспечения удобства проезда жителей региона.

Фото: https://gov-murman.ru