В Мурманской области определён лимит и квоты добычи лося и бурого медведя

Специалисты министерства природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области завершили государственную экологическую экспертизу материалов учёта численности охотничьих ресурсов.

С 15 января по 10 марта текущего года в Мурманской области организован и проведен зимний маршрутный учет численности охотничьих ресурсов: зверей и птиц в соответствии с методическими указаниями.

Такой учёт относится к числу комплексных учётов, при выполнении которого проводится относительный учет многих видов животных и встреченных на маршруте оседлых охотничьих птиц.

Учёты численности бурого медведя проведены методом картирования следов жизнедеятельности в соответствии с методическими указаниями.

Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации согласованы следующие лимит и квоты добычи: лось – 531 особь; бурый медведь – 153 особи.

Квоты рассчитаны и будут действовать в 10 районах общедоступных и 3 районах закрепленных охотничьих угодий на период с 1 августа 2024 года до 1 августа 2025 года.

Подписано соответствующее постановление.