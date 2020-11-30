В Мурманской области определён перечень объектов благоустройства на 2021 год. Об этом на оперативном совещании губернатору Мурманской области Андрею Чибису доложила министр градостроительства и благоустройства Мария Гаврилова.

«В перечень вошли 14 общественных территорий в 13 муниципальных образованиях Мурманской области, а также 28 дворовых территорий, прилегающих к 64 многоквартирным домам в 7 населенных пунктах. Очень важно, что при формировании перечня объектов в первую очередь учитывалось мнение граждан», – отметила профильный министр.

Мария Гаврилова также сообщила, что в 2021 году будут выполняться работы по проектам, которые победили и вышли в финал 1 этапа Всероссийского конкурса лучших проектов по благоустройству 2020 года. Согласованная с муниципалитетами проектно-сметная документация по проектам-победителям и проектам-финалистам проходит государственную экспертизу оценки достоверности сметной стоимости. Ожидается, что положительные заключения государственной экспертизы будут получены в первой декаде декабря. Во втором этапе Всероссийского конкурса определились еще 5 победителей, проекты которые также будут реализованы в следующем году.

Напомним, на 2020 год в Мурманской области было запланировано благоустройство дворовых территорий 240 многоквартирных домов в 27 муниципалитетах, 16 общественных пространств в 10 населенных пунктах, устройство 57 детских и спортивных площадок в 31 населенном пункте. Кроме того, реализовывались проекты-победители и финалисты Всероссийского конкурса проектов создания комфортной городской среды в малых населенных пунктах и исторических поселениях.

К настоящему моменту завершены работы по благоустройству дворовых территорий 226 многоквартирных домов, а также приняты работы на тринадцати общественных пространствах. В работе две дворовые территории в Мурманске, на которых расположены 14 многоквартирных дворов. В 22 муниципалитетах установлены 49 детских площадок. Все комплексы смонтированы, на сегодняшний день 27 площадок приняты на баланс муниципалитетов.

Продолжаются работы по благоустройству Ленинградской набережной в Мончегорске. За минувшую неделю в центральной части уложена тротуарная плитка, выполнена планировка основания и укладка плитки на ступенях амфитеатра.

В сквере «Молодёжный» в Оленегорске завершается установка малой архитектурной формы «Солнце». Кроме того, в сквере запланировано обустройство автопарковки, ожидается поставка модульного туалета.

На набережной в Коле завершены все работы и проводится приемка объекта. Готовятся к приемке выполненных работ и по набережной в Кандалакше.

Завершены основные работы по благоустройству территории у озера Ледового в Мурманске. Однако выявлен ряд замечаний к асфальтобетонному покрытию, качеству укладки бортового камня, поверхности ступеней центральной входной лестницы. Кроме того, не выполнен монтаж щитов видеонаблюдения, наружного освещения, установка малых архитектурных форм, сообщает региональное Министерство градостроительства и благоустройства.