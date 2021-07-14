В Мурманской области определён перечень сфер деятельности, требующих вакцинации работников от COVID-19
Ситуация с коронавирусом в Мурманской области остаётся стабильно напряжённой. Принятые ранее ограничительные меры и наращивание темпов вакцинации дают постепенный положительный эффект, но этого недостаточно для преодоления пандемии. На сегодняшний день в регионе привиты 146 тысяч человек – это лишь 41% от плана. Статистику вакцинации от COVID-19 озвучил губернатор Андрей Чибис, открывая накануне заседание оперативного штаба.
«После ревакцинации я разговаривал с врачами и медработниками, которые вышли из «красной зоны» после ночной смены. Они очень просят, если не сказать умоляют, ещё более активно развернуть прививочную кампанию. Очевидно, что для того, чтобы ситуацию с количеством заболевших и госпитализированных в регионе свести на нет, темп вакцинации необходимо увеличить», – отметил глава региона.
В связи с продолжающейся угрозой распространения коронавирусной инфекции главным государственным санитарным врачом по Мурманской области Леной Лукичёвой 13 июля подписано постановление о проведении иммунизации против COVID-19 отдельным группам граждан.
Согласно документу, вакцинации подлежат жители Мурманской области, работающие в сферах:
- торговли;
- сдачи объектов недвижимости в аренду;
- салонов красоты, косметических, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун, ФОКов, фитнес-клубов, бассейнов;
- бытовых услуг, в том числе прачечных и химчисток и иных подобных услуг;
- общественного питания;
- клиентских подразделений финансовых организаций, а также организаций, оказывающих услуги почтовой связи;
- многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг;
- клининговых услуг;
- общественного транспорта и такси;
- образования, здравоохранения, социальной защиты и социального обслуживания;
- ЖКХ и энергетики;
- культурных, выставочных, просветительских мероприятий, в том числе музеев, выставочных залов, библиотек, лекций, тренингов, за исключением официальных мероприятий, организуемых органами исполнительной власти;
- досуговых, развлекательных, зрелищных мероприятий, в том числе мастер-классов;
- детских игровых комнат, детских развлекательных центров, лагерей дневного пребывания, иных мест проведения подобных мероприятий для несовершеннолетних в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), в том числе мероприятий в парках культуры и отдыха, ТРЦ;
- театров, кинотеатров, концертных залов;
- массовых физкультурных и спортивных мероприятий.
Кроме того, вакцинации подлежат государственные и муниципальные служащие, члены экипажей судов рыбопромыслового флота, сотрудники береговых рыбоперерабатывающих предприятий, работники холодильных терминалов, имеющие контакт с рыбопродукцией, а также граждане, проживающие в стационарных организациях соцобслуживания.
Руководителям организаций, ИП, осуществляющих деятельность в данных сферах, необходимо организовать проведение профилактических прививок от коронавируса не менее 60% от общей численности работников до 12 августа первым компонентом или однокомпонентной вакциной, до 1 сентября – вторым компонентом вакцины.
«Это решение согласовано с федеральным Роспотребнадзором, мы его полностью поддерживаем», – отметил Андрей Чибис, поручив региональному Министерству здравоохранения организовать работу по массовой вакцинации жителей Мурманской области.
Губернатор также обратился к главам муниципальных образований с просьбой оказать содействие медицинским организациям в проведении иммунизации, подчеркнув, что требования постановления не распространяются на северян, имеющих противопоказания к профилактической прививке в соответствии с методическими рекомендациями и инструкциями Минздрава России.
Напомним, что вакцинация от коронавирусной инфекции осуществляется также на основании постановлений главного государственного санитарного врача по Мурманской области, выносимых в отношении конкретных хозяйствующих субъектов.