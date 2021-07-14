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Мурманская область. Арктика (16+)14.07.21 12:00

В Мурманской области определён перечень сфер деятельности, требующих вакцинации работников от COVID-19

Ситуация с коронавирусом в Мурманской области остаётся стабильно напряжённой. Принятые ранее ограничительные меры и наращивание темпов вакцинации дают постепенный положительный эффект, но этого недостаточно для преодоления пандемии. На сегодняшний день в регионе привиты 146 тысяч человек – это лишь 41% от плана. Статистику вакцинации от COVID-19 озвучил губернатор Андрей Чибис, открывая накануне заседание оперативного штаба.

«После ревакцинации я разговаривал с врачами и медработниками, которые вышли из «красной зоны» после ночной смены. Они очень просят, если не сказать умоляют, ещё более активно развернуть прививочную кампанию. Очевидно, что для того, чтобы ситуацию с количеством заболевших и госпитализированных в регионе свести на нет, темп вакцинации необходимо увеличить», – отметил глава региона.

В связи с продолжающейся угрозой распространения коронавирусной инфекции главным государственным санитарным врачом по Мурманской области Леной Лукичёвой 13 июля подписано постановление о проведении иммунизации против COVID-19 отдельным группам граждан.

Согласно документу, вакцинации подлежат жители Мурманской области, работающие в сферах:

- торговли;

- сдачи объектов недвижимости в аренду;

- салонов красоты, косметических, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун, ФОКов, фитнес-клубов, бассейнов;

- бытовых услуг, в том числе прачечных и химчисток и иных подобных услуг;

- общественного питания;

- клиентских подразделений финансовых организаций, а также организаций, оказывающих услуги почтовой связи;

- многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг;

- клининговых услуг;

- общественного транспорта и такси;

- образования, здравоохранения, социальной защиты и социального обслуживания;

- ЖКХ и энергетики;

- культурных, выставочных, просветительских мероприятий, в том числе музеев, выставочных залов, библиотек, лекций, тренингов, за исключением официальных мероприятий, организуемых органами исполнительной власти;

- досуговых, развлекательных, зрелищных мероприятий, в том числе мастер-классов;

- детских игровых комнат, детских развлекательных центров, лагерей дневного пребывания, иных мест проведения подобных мероприятий для несовершеннолетних в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), в том числе мероприятий в парках культуры и отдыха, ТРЦ;

- театров, кинотеатров, концертных залов;

- массовых физкультурных и спортивных мероприятий.

Кроме того, вакцинации подлежат государственные и муниципальные служащие, члены экипажей судов рыбопромыслового флота, сотрудники береговых рыбоперерабатывающих предприятий, работники холодильных терминалов, имеющие контакт с рыбопродукцией, а также граждане, проживающие в стационарных организациях соцобслуживания.

Руководителям организаций, ИП, осуществляющих деятельность в данных сферах, необходимо организовать проведение профилактических прививок от коронавируса не менее 60% от общей численности работников до 12 августа первым компонентом или однокомпонентной вакциной, до 1 сентября – вторым компонентом вакцины.

«Это решение согласовано с федеральным Роспотребнадзором, мы его полностью поддерживаем», – отметил Андрей Чибис, поручив региональному Министерству здравоохранения организовать работу по массовой вакцинации жителей Мурманской области.

Губернатор также обратился к главам муниципальных образований с просьбой оказать содействие медицинским организациям в проведении иммунизации, подчеркнув, что требования постановления не распространяются на северян, имеющих противопоказания к профилактической прививке в соответствии с методическими рекомендациями и инструкциями Минздрава России.

Напомним, что вакцинация от коронавирусной инфекции осуществляется также на основании постановлений главного государственного санитарного врача по Мурманской области, выносимых в отношении конкретных хозяйствующих субъектов.

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