В Мурманской области определена пятерка лидеров по открытости бюджетных данных в 2022 году

Подведены итоги мониторинга открытости бюджетных данных муниципальных образований Мурманской области за 2022 год.

В пятерку лидеров по IV этапу мониторинга открытости бюджетных данных вошли муниципальные образования, набравшие по 42 балла: г. Апатиты; г. Кировск; ЗАТО г. Североморск; Ковдорский муниципальный округ; Кольский район.

По итогам четырёх этапов лидируют следующие муниципальные образования: г. Апатиты – 1-2 место (174 балла); г. Кировск – 1-2 место (174 балла); Ковдорский муниципальный округ – 3-4 место (171 балл); Кольский район – 3-4 место (171 балл).