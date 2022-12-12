В Мурманской области определённым категориям медицинских работников будут компенсировать аренду жилья

Данная мера принята по решению губернатора Мурманской области Андрея Чибиса и изложена в проекте закона Мурманской области «О социальной поддержке в виде компенсационной выплаты по оплате (возмещению) стоимости аренды (найма) жилого помещения отдельным категориям медицинских работников», который был внесён на рассмотрение в Мурманскую областную Думу.

Проект закона подготовлен для сохранения кадрового потенциала областных медицинских организаций и предусматривает предоставление отдельным категориям медицинских работников дополнительной меры социальной поддержки в виде компенсационной выплаты на возмещение стоимости аренды жилого помещения по договору на территории Мурманской области.

Планируемый размер компенсационной выплаты составит: в областном центре не более 20 тысяч рублей в месяц; по области не более 15 тысяч рублей в месяц.

Как сообщает региональное Министерство здравоохранения, реализация законопроекта планируется с 2023 по 2025 годы включительно и позволит увеличить привлекательность Мурманской области среди врачей и среднего медицинского персонала, а также способствовать повышению доступности медицинской помощи жителям региона.

Планируемые категории медработников будут установлены правительством с учетом имеющейся потребности, а также финансовых возможностей региона.

Потребность в дополнительных средствах на реализацию законопроекта была учтена при формировании областного бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов.