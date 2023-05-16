В Мурманской области определено под жилищное строительство 103 земельных участка

В нашем регионе продолжается реализация проекта Росреестра «Земля для стройки», целью которого является выявление земельных участков для их вовлечения под жилищное строительство. Региональный штаб постоянно проводит актуализацию данных, уточняет фактическое использование выявленных земельных участков, а также проводит работу по выявлению новых участков для жилищного строительства.

Проект «Земля для стройки» стартовал в 2020 году по поручению председателя правительства РФ Михаила Мишустина. С начала его реализации в нашем регионе в результате масштабной работы органов государственной власти и органов местного самоуправления под жилищное строительство было выявлено 103 земельных участка и территорий общей площадью 147,8 га.

«По состоянию на 1 мая 2023 года под жилищное строительство уже вовлечено 29 земельных участков площадью 18 га. Это участки, находящиеся в Мурманске и Кольском районе (с.п Ура-Губа, г. Кола). На сегодняшний день на публичной кадастровой карте отражены участки на территориях таких муниципалитетов как Мурманск, Полярные Зори, Мончегорск, Кандалакша, Умба, Заполярный, Кола и Кольский район (Зеленоборск, Молочный и Мурмаши). Из них 76 - предназначены под индивидуальное жилищное строительство и 27 - под многоквартирные дома», - сообщила руководитель Управления Росреестра по Мурманской области Анна Бойко.

Выбрать на публичной кадастровой карте в режиме онлайн земли, пригодные для строительства жилья, потенциальным инвесторам и гражданам помогает электронный помощник «Земля для стройки». Цифровизация даёт возможность с удобством получать государственные услуги и обращаться к властям, не выходя из дома или офиса.

«За период с 18 августа 2021 года по 30 апреля 2023 года в адрес Министерства строительства Мурманской области с сервиса «Земля для стройки» поступило 35 обращений. В адрес всех заявителей были направлены письма с разъяснениями о порядке предоставления земельных участков под жилищное строительство», - отметил первый заместитель министра строительства Мурманской области Алексей Грачиков.

Как сообщает пресс-служба Управления Росреестра по Мурманской области, для поиска подходящего участка на ПКК необходимо указать тип объекта «Жилищное строительство», далее в строке поиска ввести символы «51:*». По завершении поиска система отобразит данные обо всех имеющихся свободных земельных участках в синем цвете. Подробный алгоритм использования онлайн-сервиса «Земля для стройки» расположен в информационном окне в правой части публичной карты - «Инструкция по поиску земельных участков и подаче обращений в отношении них».