В Мурманской области определены места массового купания в день Крещения Господне

В Мурманской области определены места массового купания на праздник Крещения Господне, который проводится в ночь с 18 на 19 января.

Это один из самых древних праздников христианской Церкви. По старой традиции в крещенскую ночь принято купаться в специально пробитых во льду прорубях, которые обычно изготавливают в форме креста. Называют их иорданью - в память о реке Иордан, в водах которой Иоанн Предтеча крестил Иисуса Христа.

Как сообщает ГУ МЧС России по Мурманской области, массовые купания в Заполярье будут осуществлены в специально оборудованных местах.

В настоящее время определены следующие места для Крещенских купаний:

г. Мурманск - озеро Семёновское;

г. Мурманск - озеро Среднее;

г. Мончегорск - озеро Лумболка;

г. Оленегорск - озеро Комсомольское;

г. Апатиты - озеро Имандра (в районе нп. Тик-губа);

г. Кировск - озеро Глубокое;

пгт. Никель - озеро Куэтсъярви;

п. Спутник - озеро Каккуринъярви;

п. Ревда - озеро Окуневое;

г. Снежногорск - озеро Арно;

г. Полярный - озеро Торфяное;

г. Гаджиево - озеро за домом №81;

ЗАТО г. Североморск - река Ваенга (в районе загородного парка);

ЗАТО город Заозерск - р. Малая Лица;

г. Ковдор - озеро Ковдор.