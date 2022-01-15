В Мурманской области определены места массового купания в день Крещения Господне
В Мурманской области определены места массового купания на праздник Крещения Господне, который проводится в ночь с 18 на 19 января.
Это один из самых древних праздников христианской Церкви. По старой традиции в крещенскую ночь принято купаться в специально пробитых во льду прорубях, которые обычно изготавливают в форме креста. Называют их иорданью - в память о реке Иордан, в водах которой Иоанн Предтеча крестил Иисуса Христа.
Как сообщает ГУ МЧС России по Мурманской области, массовые купания в Заполярье будут осуществлены в специально оборудованных местах.
В настоящее время определены следующие места для Крещенских купаний:
г. Мурманск - озеро Семёновское;
г. Мурманск - озеро Среднее;
г. Мончегорск - озеро Лумболка;
г. Оленегорск - озеро Комсомольское;
г. Апатиты - озеро Имандра (в районе нп. Тик-губа);
г. Кировск - озеро Глубокое;
пгт. Никель - озеро Куэтсъярви;
п. Спутник - озеро Каккуринъярви;
п. Ревда - озеро Окуневое;
г. Снежногорск - озеро Арно;
г. Полярный - озеро Торфяное;
г. Гаджиево - озеро за домом №81;
ЗАТО г. Североморск - река Ваенга (в районе загородного парка);
ЗАТО город Заозерск - р. Малая Лица;
г. Ковдор - озеро Ковдор.