В Мурманской области определены первые победители и призёры регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников

Экспертное жюри признало 13 старшеклассников победителями и призёрами в олимпиадах по немецкому и французскому языкам, а также по искусству – мировой художественной культуре. Это представители Мурманска, Североморска, Кировска, Кандалакши и Снежногорска. С итоговой информацией можно ознакомиться на интернет-портале «Одаренные дети Мурманской области».

Министерство образования Мурманской области напоминает, что региональный этап Всероссийской олимпиады школьников в Мурманской области проходит с 10 января по 28 февраля по 21 общеобразовательному предмету.

К настоящему времени проведено 8 олимпиад по французскому языку, искусству – мировой художественной культуре, немецкому языку, экономике, русскому языку, астрономии, информатике, истории.

Впереди школьников области ждут еще 13 олимпиад: 26 и 27 января – по химии, 28 и 30 января – по физике, 31 января и 2 февраля – по биологии, 1 февраля – по праву, 3 и 4 февраля – по обществознанию, 6 и 7 февраля – по английскому языку, 9 февраля – по литературе, 10 и 11 февраля – по физической культуре, 13 и 14 февраля – по математике, 15 и 16 февраля – по экологии, 17 и 18 февраля – по основам безопасности жизнедеятельности, 20 февраля – по географии, 21 и 22 февраля – по технологии.

Торжественная церемония награждения победителей и призёров состоится 28 февраля в центре образования «Лапландия».

Участники, набравшие наибольшее количество баллов, примут участие в заключительном этапе олимпиады, который пройдёт в марте-апреле на территории разных субъектов Российской Федерации.

Фото: https://gov-murman.ru