В Мурманской области определены победители первенства по мини-футболу среди игроков до 14 лет

В Мурманске на базе Легкоатлетического манежа с 12 по 15 декабря проводились заключительные игры первенства Мурманской области по мини-футболу. На поле вышли юные футболисты в возрасте до 14 лет из Мурманска, Кировска, Североморска, Апатитов, Ковдора, Оленегорска, Кандалакши, Мончегорска и Александровска.

Как сообщает Министерство спорта Мурманской области, по завершению соревнований у мальчиков победу одержала команда мурманчан «Юная Гвардия». В призёрах детско-юношеская спортивная школа №1 из Североморска и «Лапландия» из Мурманска. Среди девочек золото первенства завоевала команда из спортивной школы Мончегорска. На втором месте детско-юношеская спортивная школа №10 из Мурманска, на третьем «Искра» из Заполярного.

Фото: https://gov-murman.ru