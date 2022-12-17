В Мурманской области определены победители регионального конкурса на предоставление финансовой поддержки в форме инновационного ваучера

На конкурс были представлены проекты инженерных решений, научных разработок для использования в промышленности, а также проекты в области туризма и идеи из области креативных индустрий.

Победителями конкурса стали:

- ИП Сизюхин Кирилл Сергеевич, проект «Okrobot (Инновационное решение роботизации ручных процессов в теплице на базе искусственного интеллекта, компьютерного зрения и глубокого машинного обучения»;

- Калашникова Галина Олеговна с проектом «ЛинтиСИНТ (Разработка технологии укрупненного синтеза слоистого регенерируемого наноконструктора SL3)».

Как сообщает региональное Министерство развития Арктики и экономики, инновационный ваучер – это возможность оплатить необходимые для реализации инновационного проекта услуги, в том числе консалтинговые, маркетинговые, образовательные, а также услуги инжиниринга, прототипирования, макетирования и проведения лабораторных исследований/испытаний на сумму 250 тысяч рублей.

Подробную консультацию о мере поддержки можно получить по телефону 8 (8152) 432-949 и по эл. почте: info@mribi.ru.

Фото: https://gov-murman.ru