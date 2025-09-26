В Мурманской области определены подрядчики на замену 298 лифтов из плана 2026 года

В Мурманской области продолжается масштабная работа по модернизации лифтового оборудования в многоквартирных домах. Так, определены подрядчики на замену 298 подъемников в домах региона. Об этом сообщили в Фонде капитального ремонта Мурманской области.

«В соответствии с решением совета Евразийской экономической комиссии до февраля 2030 года в Мурманской области должны быть замены 1434 лифта, срок эксплуатации которых подходит к концу. Правительством региона утверждён пятилетний план по модернизации лифтового оборудования в многоквартирных домах, в рамках которого уже установлен 181 новый подъёмник. Сейчас подрядчики приступили к замене ещё 109 агрегатов. Сейчас мы законтрактовываем работы по 298 лифтам из плана уже следующего 2026 года. Это позволит подрядчикам эффективно распределить свои силы и выполнить работы в срок», – отметила генеральный директор Фонда капитального ремонта Мурманской области Юлия Барсукова.

По итогам электронных аукционов выбраны пять подрядных организаций из Москвы и Нижнего Новгорода. До конца сентября с ними будут заключены договоры на выполнение работ по замене лифтового оборудования в многоквартирных домах Апатитов, Заозёрска, Колы, Мурманска, Оленегорска, Полярных Зорей, Североморска, Молочного, Мурмашей и Туломы.

Но, как подчеркнули в региональном Фонде капитального ремонта, это не значит, что подрядчики сразу выйдут на объекты и начнут менять лифты. Перед тем, как приступить непосредственно к строительно-монтажным работам, специалисты предварительно проведут техническое обследование домов и разработают проектную документацию.

Как отмечает региональное Министерство строительства, в рамках реновации ЗАТО в Североморске подрядчик досрочно заменил 159 лифтов в 74 домах. Всего с 2019 года в Мурманской области капитально отремонтированы 2284 многоквартирных дома, в том числе в рамках стратегического плана «На Севере – жить!». В 2025 году запланирован капитальный ремонт еще 689 многоквартирных домов.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/554034/#&gid=1&pid=1