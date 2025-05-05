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Мурманская область. Арктика (16+)05.05.25 14:30

В Мурманской области определены региональные победители и призёры конкурса школьных музеев

Участниками конкурса стали 36 общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования, средних профессиональных организаций Мурманской области.

За победу на региональном этапе конкурса в номинации «Лучший городской музей» боролись 25 музеев. На участие в номинации «Лучший сельский музей» было подано 11 заявок.

«Все члены экспертной комиссии остались под большим впечатлением от конкурсных работ, их уровня. Особенные эмоции каждый из нас испытал от просмотра авторских видеороликов участников о своих предках – героях Великой Отечественной войны, истории их жизни и самого подвига. Поразила проникновенность созданного видеоматериала, а ещё форма подачи уникальной информации, собранной ребятами. Сохранение исторической памяти на основе семейных воспоминаний дорого стоит», – отметил председатель оргкомитета «Наша Победа», депутат Мурманской областной Думы, член фракции «Единая Россия» Герман Иванов.

Он также поблагодарил педагогов, преподавателей, родителей, Министерство образования и науки Мурманской области, ЦО «Лапландия» и Региональный центр детско- юношеского туризма, спорта и краеведения, экспертную комиссию за слаженную и результативную работу.

«Итоги проведенного конкурса убедили в одном: сегодня очень важно уделять внимание вовлечению школьников в музейную и исследовательскую деятельность, работу с архивными документами и первоисточниками. А еще – поддерживать и развивать школьные музеи, ведь это – самая лучшая школа патриотизма», – уверена член экспертной комиссии, депутат-единоросс Совета депутатов г. Мурманска Ирина Матвеева.

Напомним, конкурс школьных музеев проводится при содействии Министерства просвещения РФ, Министерства науки и высшего образования РФ и Центрального музея Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.

Победители и призёры конкурса школьных музеев:

«Номинация «Лучший городской музей»

Печенгский округ – музей «Моя Россия» МБУ ДО ДДТ №1 (1 место);

г. Мурманск – музей «История освоения Арктики им. О.Ю. Шмидта» МБОУ «Мурманский академический лицей» (2 место);

г. Мурманск – музей «Ценности, которым нет цены» ГАПОУ МО «Мурманский педагогический колледж» (2 место);

г. Мурманск – музей истории полярных конвоев МБОУ г. Мурманска «Гимназия №9» (3 место);

г. Мончегорск – музейное пространство МБОУ гимназия №1 «Мы помним, мы гордимся» (3 место);

г. Мурманск – школьный музей Боевой Славы МБОУ СОШ №27 (3 место).

Авторские видеоролики

 

г. Мурманск – видеоролик Давыденко Арины «Кем ты был, Герой?», МБОУ г. Мурманска «Гимназия №9» – 1 место;

г. Мурманск – видеоролик Балашовой Ирины и Филиной Эвелины «Нам этот мир завещано беречь», МБОУ СОШ №27 – 2 место;

г. Мурманск – видеоролик Куликовой Анастасии, Белоусовой Анастасии и Филиной Елизаветы «Музыка жизни», ГАПОУ МО «Мурманский педагогический колледж» – 3 место.

«Номинация «Лучший сельский музей»

ЗАТО Видяево – Школьный историко-краеведческий музей «Память» МБОУ ЗАТО Видяево СОШ №1 (1 место);

г. Мончегорск (27 км) – музей боевой славы им. Б.Ф. Сафонова МАОУ СОШ №10 им. Б.Ф. Сафонова (2 место);

Печенгский округ – музей «Ради жизни на земле» МБОУ СОШ №11 (2 место);

Ловозерский район – музей «История Ловозерской школы» МБОУ «Ловозерская средняя общеобразовательная школа» (3 место);

Ковдорский округ – Историко-краеведческий музей МБОУ «СОШ №4» н.п. Енский (3 место);

г. Кировск (н.п. Титан) – школьный историко-краеведческий музей «Моя малая Родина» МБОУ ООШ №8 (3 место)

Авторские видеоролики

г. Мончегорск (27 км) – видеоролик Рыбки Арины, МАОУ СОШ №10 им. Б.Ф. Сафонова (1 место);

ЗАТО Видяево – видеоролик Кейль Дмитрия «История Семьи – История Победы», МБОУ ЗАТО Видяево СОШ №1 (2 место);

ЗАТО Видяево – видеоролик Нечаева Егора «История Семьи – История Победы», МБОУ ЗАТО Видяево СОШ №1 (2 место);

ЗАТО Видяево – видеоролик Саниной Ксении «История Семьи – История Победы», МБОУ ЗАТО Видяево СОШ №1 (2 место);

ЗАТО Видяево – видеоролик Хоменко Ивана «История Семьи – История Победы», МБОУ ЗАТО Видяево СОШ №1 (2 место);

г. Кировск (н.п. Титан) – видеоролик Востриковой Полины, Плыловой Ульяны «Через века, через года – помните!», МБОУ ООШ №8 (2 место);

ЗАТО Видяево – видеоролик Железняк Алисы «История Семьи – История Победы», МБОУ ЗАТО Видяево СОШ №1 (3 место);

ЗАТО Видяево – видеоролик Курбановой Наиды «История Семьи – История Победы», МБОУ ЗАТО Видяево СОШ №1 (3 место).

 

 

Фото: https://sgp.kandalaksha-admin.ru/index.php/news/mainnews/12722-v-murmanskoj-oblasti-opredeleny-regionalnye-pobediteli-i-prizery-konkursa-shkolnykh-muzeev

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