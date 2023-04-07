В Мурманской области определены сроки открытия навигации маломерных судов

В соответствии с постановлением регионального правительства установлены сроки открытия навигации маломерных судов.

С 3 мая – на водных объектах, расположенных в Кандалакшском и Терском районах;

С 6 мая – на водных объектах, расположенных в Ковдорском округе и в Полярных Зорях;

С 10 мая – на водных объектах, расположенных в Мурманске, Апатитах, Кировске, Мончегорске, Оленегорске, Ловозерском районе, а с 13 мая – в ЗАТО Александровск, ЗАТО поселок Видяево, ЗАТО город Заозерск, ЗАТО город Островной, ЗАТО город Североморск, в Печенгском округе, Кольском районе.

Как сообщает Министерство региональной безопасности Мурманской области, после очищения водоёмов ото льда навигация разрешена маломерным судам организаций, обеспечивающих безопасность населения на водных объектах, охрану водной среды и биологических объектов, а также тем, кто занят в противопаводковых, поисковых и аварийно-спасательных работах.