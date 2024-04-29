В Мурманской области определены сроки открытия навигации маломерных судов

В соответствии с постановлением регионального правительства установлены сроки открытия навигации маломерных судов.

С 20 мая 2024 года – на водных объектах, расположенных в Кандалакшском и Терском районах; с 25 мая – на водных объектах, расположенных в Ковдорском округе и в городе Полярные Зори с подведомственной территорией; с 25 мая – на водных объектах, расположенных в городских округах ЗАТО Александровск, ЗАТО поселок Видяево, ЗАТО город Заозерск, ЗАТО город Островной, ЗАТО город Североморск, Печенгском округе и Кольском районе; с 5 июня – на водных объектах, расположенных в городском округе город-герой Мурманск, городе Апатиты с подведомственной территорией, городе Кировске с подведомственной территорией, городе Мончегорске с подведомственной территорией, городе Оленегорске с подведомственной территорией и Ловозерском районе.

Как сообщает Министерство региональной безопасности Мурманской области, после очищения водоёмов ото льда плавание маломерным судам организаций, обеспечивающих безопасность населения на водных объектах, охрану водной среды и биологических объектов, а также маломерным судам, занятым в противопаводковых мероприятиях, поисковых и аварийно-спасательных работах.

Фото: https://gov-murman.ru