В Мурманской области определены сроки открытия навигации маломерных судов

В соответствии с постановлением правительства Мурманской области установлены сроки открытия навигации маломерных судов.

С 15 мая – на водных объектах, расположенных в Кандалакшском и Терском муниципальных округах; с 20 мая – на водных объектах, расположенных в Ковдорском муниципальном округе; с 25 мая – на водных объектах, расположенных в городских округах ЗАТО Александровск, ЗАТО посёлок Видяево, ЗАТО город Заозерск, ЗАТО город Островной, ЗАТО г. Североморск, Печенгском муниципальном округе, городском округе город-герой Мурманск, муниципальных округах город Апатиты с подведомственной территорией, город Кировск с подведомственной территорией, город Мончегорск с подведомственной территорией, город Оленегорск с подведомственной территорией, город Полярные Зори с подведомственной территорией; с 5 июня – на водных объектах, расположенных в Кольском и Ловозерском муниципальных округах.

Как отмечает Министерство региональной безопасности Мурманской области, плавание маломерным судам организаций, обеспечивающих безопасность населения на водных объектах, охрану водной среды и биологических объектов, а также маломерным судам, занятым в противопаводковых мероприятиях, поисковых и аварийно-спасательных работах разрешено после очищения водоёмов ото льда.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/