В Мурманской области определены сроки открытия навигации маломерных судов

В соответствии с постановлением правительства Мурманской области в регионе установлены сроки открытия навигации маломерных судов:

с 10 мая – в Кандалакшском и Терском округах;

с 20 мая – в Ковдорском округе;

с 25 мая – в ЗАТО Александровск, ЗАТО Видяево, ЗАТО город Заозерск, ЗАТО г. Островной, ЗАТО г. Североморск, Печенгском округе, Мурманске, Апатитах, Кировске, Мончегорске, Оленегорске и Полярных Зорях;

с 30 мая – в Кольском и Ловозерском округах.

Как отмечает Министерство региональной безопасности Мурманской области, плавание маломерным судам организаций, обеспечивающих безопасность населения на водных объектах, охрану водной среды и биологических объектов, а также маломерным судам, занятым в противопаводковых мероприятиях, поисковых и аварийно-спасательных работах разрешено после очищения водоёмов ото льда.

