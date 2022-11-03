В Мурманской области определены сроки закрытия навигации маломерных судов

В соответствии с постановлением регионального правительства установлены сроки закрытия навигации маломерных судов.

С 4 ноября – на водных ресурсах, расположенных в ЗАТО Александровск, ЗАТО посёлок Видяево, ЗАТО город Заозерск, ЗАТО город Островной, ЗАТО город Североморск, в Печенгском округе, Кольском районе.

С 6 ноября – на водных объектах, расположенных в Мурманске, Апатитах, Кировске, Мончегорске, Оленегорске, Ловозерском районе.

С 10 ноября – на водных объектах Ковдорского округа и Полярных Зорях, а с 16 ноября – в Кандалакшском и Терском районах.

Как сообщает региональное Министерство региональной безопасности, до появления льда навигация разрешена маломерным судам организаций, обеспечивающих безопасность населения на водных объектах, охрану водной среды, а также тем, кто занят в противопаводковых, поисковых и аварийно-спасательных работах.