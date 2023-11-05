В Мурманской области определены сроки закрытия навигации маломерных судов

В связи с установлением ледяного покрова на реках и озёрах Кольского полуострова и в целях обеспечения безопасности рыбаков, использующих маломерные суда, принято постановление регионального правительства, которым установлены сроки закрытия навигации.

Как сообщает Министерство региональной безопасности Мурманской области, сроки закрытия навигации установлены:

- со 2 ноября 2023 года – на водных объектах, расположенных в городских округах ЗАТО Александровск, ЗАТО посёлок Видяево, ЗАТО город Заозерск, ЗАТО город Островной, ЗАТО город Североморск, в Печенгском муниципальном округе и в Кольском муниципальном районе;

- с 4 ноября 2023 года – на водных объектах, расположенных в городском округе город-герой Мурманск, в муниципальных округах город Апатиты с подведомственной территорией, город Кировск с подведомственной территорией, город Мончегорск с подведомственной территорией, город Оленегорск с подведомственной территорией и в Ловозерском муниципальном районе;

- с 6 ноября 2023 года – на водных объектах, расположенных в Ковдорском муниципальном округе и в муниципальном округе город Полярные Зори с подведомственной территорией;

- с 12 ноября 2023 года – на водных объектах, расположенных в Кандалакшском и Терском муниципальных районах.