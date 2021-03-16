В Мурманской области определили лучшие хоры региона

В Мурманском колледже искусств завершился региональный этап Всероссийского хорового фестиваля. Участниками стали академические хоровые коллективы Заполярья. Конкурс проходил в дистанционном формате по видеозаписям.

В творческое состязание вступили детские любительские хоры, детские учебные хоры учреждений культуры, взрослые любительские и профессиональные хоры. Всего в фестивале приняли участие 10 хоровых коллективов из 6 городов Мурманской области.

В жюри фестиваля вошли ведущие хормейстеры Мурманской области во главе с председателем – заслуженным артистом РФ, преподавателем Мурманского колледжа искусств по специальности «хоровое дирижирование» Валерием Ивановым.

Среди детских учебных хоров победителем фестиваля признан сводный хор мурманской Детской музыкальной школы № 5. Руководитель – Галина Сыревич, заслуженный работник культуры РФ, концертмейстер – Светлана Прокофьева.

В категории «взрослые любительские хоры» лучшими стали народный самодеятельный коллектив молодежный хор «Victoria» Апатитского городского Дворца культуры имени В.К. Егорова (руководитель – Виктория Филин, концертмейстер – Елена Козелова) и хор ветеранов «Встреча друзей» Мурманского областного Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, (руководитель – почетный работник культуры Мурманской области Марина Горчакова, концертмейстер – Сергей Макаров).

Как сообщает региональное Министерство культуры, победители регионального этапа Всероссийского хорового фестиваля в Мурманской области примут участие в следующем – окружном этапе фестиваля.