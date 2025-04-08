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Мурманская область. Арктика (16+)08.04.25 10:00

В Мурманской области определили обладателей «ФосАгро» Кубка России по лыжным гонкам

В Кольском Заполярье состоялось одно из ключевых событий официального календаря Федерации лыжных гонок России – финальный этап «ФосАгро» Кубка России по лыжным гонкам «Хибинская весна».

Соревнования включали в себя шесть гонок. Первые две из них провели на стадионе физкультурно-спортивного комплекса «Атлет» в Апатитах 29 и 30 марта. Спортсмены здесь боролись за медали на дистанциях 3 км свободным стилем и 10 км классическим стилем. Победителями стартов стали представители Республики Татарстан – Наталья Терентьева и Александр Большунов.

Затем эстафета соревнований перешла на трассы лыжного комплекса «Тирвас» в Кировске, где участники «ФосАгро» Кубка России провели три гонки. В спринте и персьюте классическим стилем вновь лидирующие позиции заняли Наталья Терентьева и Александр Большунов. В индивидуальной гонке свободным стилем победу одержали Алина Пеклецова (Вологодская область) и Александр Большунов. Павел Соловьев, представляющий Мурманскую область и Красноярский край, стал серебряным призёром.

Финальная гонка VIII этапа «ФосАгро» Кубка России прошла на горнолыжном курорте «Большой Вудъявр» в форме масс-старта на дистанции 10 км. Его трасса была проложена от стадиона «Горняк» до ресторана «Плато» на вершине северного склона Айкуайвенчорр. В этой гонке с набором высоты 560 метров золотые медали завоевали Алина Пеклецова и Александр Большунов.

В ходе торжественной церемонии закрытия соревнований «ФосАгро» Кубка России по лыжным гонкам сезона 2024-2025, которая состоялась в Кировске, заслуженные трофеи получили лидеры турнирной таблицы. Ими стали представители Республики Татарстан Дарья Непряева и Савелий Коростелев. В командном зачёте лучшей стала также сборная Республики Татарстан.

В финальном этапе «ФосАгро» Кубок России по лыжным гонкам приняли участие сильнейшие спортсмены страны: Александр Большунов, Татьяна Сорина, Юлия Ступак, Анастасия Кулешова, Сергей Устюгов, Алексей Червоткин, Сергей Ардашев, Иван Якимушкин, Александр Терентьев, Наталья Терентьева, Денис Спицов, Алина Пеклецова, Дарья Непряева, Савелий Коростелёв, и многие другие.

Почётными гостями финала «ФосАгро» Кубок России по лыжным гонкам стали: трёхкратная олимпийская чемпионка, 14-кратная чемпионка мира, многократная чемпионка СССР и России, президент федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе, четырёхкратный олимпийский чемпион, серебряный призёр Олимпийских Игр, восьмикратный чемпион СССР, заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер России Николай Зимятов, олимпийский чемпион, серебряный призёр Олимпийских игр, чемпион СССР, заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер России Михаил Девятьяров, трёхкратный призёр зимних Олимпийских игр, чемпион мира, заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер России Александр Завьялов, олимпийская чемпионка, пятикратная чемпионка СССР, заслуженный мастер спорта СССР Любовь Мухачева.

«В эти дни на трассах Кировска собрались настоящие звёзды лыжного спорта – более 150 сильнейших спортсменов из десятков регионов России. Вы показали захватывающую борьбу на всех дистанциях. Для региона важно проведение таких соревнований, ведь они помогают развивать спорт, дают импульс для воспитания новых чемпионов. Благодаря системной работе регионального правительства в рамках национальных проектов и стратегии «На Севере – жить!» мы продолжаем совершенствовать спортивную инфраструктуру в регионе, чтобы проводить престижные соревнований. Благодарю всех, кто организовал соревнования, отдельное спасибо нашем партнёрам и всем, кто обеспечил профессиональное судейство и, конечно, спасибо болельщикам!», – сказала заместитель губернатора Анна Головина во время торжественного закрытия соревнований.

На этом календарь ФЛГР не закончится, с 8 по 9 апреля в Апатитах проведут всероссийские соревнования «Памяти В. Беляева», с 9 по 13 апреля Апатиты примут чемпионат и первенство России среди юниорок и женщин, а с 10 по 14 апреля в Мончегорске в чемпионате и первенстве России будут состязаться юниоры и мужчины.

Организационную и финансовую поддержку проведению финального этапа «ФосАгро» Кубка России по лыжным гонкам традиционно оказывает компания «ФосАгро» – официальный спонсор национальной сборной по этому виду спорта. В этом году призовой фонд победителям и призёрам, а также тренерам победителей финального этапа Кубка России составил 15,9 млн рублей.

 

 

Фото (Федерация лыжных гонок России): https://gov-murman.ru/info/news/

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