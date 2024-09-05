В Мурманской области определили победителей региональных соревнований по парусному спорту «Кубок Луча»

Чемпионат и первенство Мурманской области по парусному спорту «Кубок Луча» провели на базе яхт-клуба «Мурманского морского торгового порта» с 30 августа по 1 сентября.

В соревнованиях приняли участие 19 спортсменов из Мурманска, Мончегорска, Заполярного, а также гости из Архангельска и Приморска. Судейской коллегии удалось провести семь гонок.

Победу одержали Евгений Митрофанов из Мончегорска, Вениамин Мальцев из Мурманска и Евгения Шутова из Архангельска. На втором месте Александр Трофименко из Мончегорска, Даниил Котлов из Архангельска и Алина Виноградова из Мончегорска. На третьем месте Дмитрий Осокин из Мончегорска, Артур Палин из Мурманска и Любовь Рюмина из Приморска.

Как сообщает региональное Министерство спорта, соревнования проводятся с целью развития парусного спорта в регионе. Приобретение соревновательного опыта, повышение мастерства спортсменов, подготовка спортивного резерва, а также выявление сильнейших спортсменов для формирования спортивных сборных команд Мурманской области для участия в официальных спортивных мероприятиях – служат главными задачами.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/