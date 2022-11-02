В Мурманской области определили уполномоченные организации по поставке газа для бытовых нужд

В Мурманской области определили уполномоченные газораспределительные организации по поставке газа для бытовых нужд на 2022 год – АО «Мурманоблгаз» и ООО «Горгаз». В целях осуществления гарантированных поставок в регион сжиженного углеводородного газа принято соответствующее постановление регионального правительства.

Период деятельности АО «Мурманоблгаз» в отрасли – с 1958 года, основной вид деятельности – распределение газообразного топлива по газораспределительным сетям. Для этих целей Общество эксплуатирует две газонаполнительные станции, наружные и внутренние газопроводы, подземные емкости и групповые резервуарные установки сжиженного углеводородного газа. «Мурманоблгаз» имеет собственный автопарк, большая часть которого – специализированный транспорт. В состав организации входит 5 обособленных производственных отделений по всей Мурманской области, которые, в свою очередь, включают по несколько районных эксплуатационных служб.

Как сообщает Министерство энергетики и ЖКХ Мурманской области, основным видом деятельности ООО «Горгаз» является распределение газообразного топлива по газораспределительным сетям на территории ЗАТО город Заозерск. В отрасли организация работает с 1968 года. ООО «Горгаз» эксплуатирует групповые резервуарные установки сжиженного углеводородного газа, наружные и внутренние газопроводы, а также подземные ёмкости, имеет собственный автопарк со специализированным транспортом.