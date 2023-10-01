В Мурманской области определяют лучших сотрудников МФЦ

В Заполярье 29 сентября состоялся первый этап регионального конкурса «Лучший многофункциональный центр Мурманской области» в номинации «Лучший универсальный специалист МФЦ». Его участникам необходимо было пройти онлайн-тестирование с целью оценки профессиональных знаний по предоставлению государственных, муниципальных и иных услуг.

«Претендентам на звание лучшего универсального специалиста МФЦ предстояло ответить на вопросы, касающиеся как самой сути оказываемых услуг, так и технологии их предоставления», – объяснила руководитель ГОБУ «МФЦ МО» Ольга Ярыченко.

Специалисты МФЦ должны знать сроки предоставления государственных, муниципальных и иных услуг, категории заявителей, а также требования к запрашиваемым документам, процедуру работы в программном комплексе.

Следующий этап конкурса запланирован на 23 октября. К творческому испытанию будут допущены пять специалистов, набравших наибольшее количество баллов.

Победитель регионального конкурса представит Мурманскую область во всероссийском конкурсе «Лучший МФЦ России» в 2024 году, сообщает Министерство цифрового развития Мурманской области.