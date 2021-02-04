В Мурманской области оптовики и АЗС продолжают поднимать цены на бензин
Специалисты УФАС России по Мурманской области с 25 по 31 января текущего года провели очередной мониторинг рынков реализации нефтепродуктов и уровня цен. Напомним, что объектами мониторинга определены следующие компании: ООО «Лукойл-Северо-Западнефтепродукт», ПАО «НК «Роснефть»-Мурманскнефтепродукт», ООО «Сёркл Кей Россия», ООО «СКАРОС», ООО «Витэк», ООО «Спецтехнология Плюс» и ООО «Вега».
За указанный период у одного из крупнейших поставщиков Мурманской области – ПАО «НК «Роснефть» - Мурманскнефтепродукт» цены на нефтепродукты в Мурманской области не изменились:
|
АИ-92
|
в среднем 46,05 руб.
|
изменений не зафиксировано
|
АИ-95
|
в среднем 48,95 руб.
|
изменений не зафиксировано
|
Дт/зим
|
в среднем 53,35 руб.
|
изменений не зафиксировано
У другого крупного нефтетрейдера нашего региона – ООО «Лукойл-Северо-Западнефтепродукт» цены на нефтепродукты в Мурманской области изменились:
|
АИ-92
|
46,85 руб.
|
увеличение на 14 коп.
|
АИ-95
|
50,30 руб.
|
увеличение на 15 коп.
|
Дт/зим
|
54,36 руб.
|
увеличение на 17 коп.
У независимого продавца – ООО «Сёркл Кей Россия» цены на нефтепродукты в Мурманске и Мурманской области изменились:
|
АИ-92
|
в среднем 45,95 руб.
|
изменений не зафиксировано
|
АИ-95
|
в среднем 49,15 руб.
|
увеличение на 10 коп.
|
Дт/зим
|
в среднем 54,15 руб.
|
увеличение на 10 коп.
У независимого продавца – ООО «СКАРОС» цены на нефтепродукты в Мурманске и Мурманской области изменились:
|
АИ-92
|
в среднем 47,30 руб.
|
увеличение на 1 руб. 25 коп.
|
АИ-95
|
в среднем 50,20 руб.
|
увеличение на 1 руб. 25 коп.
|
Дт/зим
|
в среднем 53,55 руб.
|
изменений не зафиксировано
У независимого продавца – ООО «Витэк» цены на нефтепродукты в Мурманске и Мурманской области изменились:
|
АИ-92
|
46,69 руб.
|
увеличение на 10 коп.
|
АИ-95
|
49,89 руб.
|
увеличение на 20 коп.
|
Дт/зим
|
54,19 руб.
|
изменений не зафиксировано
У независимого продавца – ООО «Спецтехнология Плюс» цены на нефтепродукты в Мурманске и Мурманской области изменились:
|
АИ-92
|
46,20 руб.
|
увеличение на 30 коп.
|
АИ-95
|
49,10 руб.
|
увеличение на 20 коп.
|
Дт/зим
|
53,40 руб.
|
увеличение на 40 коп.
У независимого продавца – ООО «Вега» цены на нефтепродукты в Мурманской области изменились:
|
АИ-92
|
46,20 руб.
|
увеличение на 30 коп.
|
АИ-95
|
49,20 руб.
|
увеличение на 20 коп.
|
Дт/зим
|
53,60 руб.
|
увеличение на 50 коп.
За указанный период оптовые цены на нефтепродукты ПАО «НК «Роснефть»-Мурманскнефтепродукт» изменились: АИ-92 — 59200 руб./т (увеличение на 1100 руб./т); АИ-95 — 61000 руб./т (увеличение на 1600 руб./т); Дт/зим — 59400 руб./т (изменений не зафиксировано).
У ООО «Лукойл-Северо-Западнефтепродукт» оптовые цены на нефтепродукты изменились: АИ-92 — 58600 руб./т (увеличение на 2600 руб./т); АИ-95 — 60000 руб./т (увеличение на 2500 руб./т); Дт/зим — 58500 руб./т (увеличение на 1000 руб./т).