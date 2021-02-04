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Мурманская область. Арктика (16+)04.02.21 12:00

В Мурманской области оптовики и АЗС продолжают поднимать цены на бензин

Специалисты УФАС России по Мурманской области с 25 по 31 января текущего года провели очередной мониторинг рынков реализации нефтепродуктов и уровня цен. Напомним, что объектами мониторинга определены следующие компании: ООО «Лукойл-Северо-Западнефтепродукт», ПАО «НК «Роснефть»-Мурманскнефтепродукт», ООО «Сёркл Кей Россия», ООО «СКАРОС», ООО «Витэк», ООО «Спецтехнология Плюс» и ООО «Вега».

За указанный период у одного из крупнейших поставщиков Мурманской области – ПАО «НК «Роснефть» - Мурманскнефтепродукт» цены на нефтепродукты в Мурманской области не изменились:

АИ-92

в среднем 46,05 руб.

изменений не зафиксировано

АИ-95

в среднем 48,95 руб.

изменений не зафиксировано

Дт/зим

в среднем 53,35 руб.

изменений не зафиксировано

У другого крупного нефтетрейдера нашего региона – ООО «Лукойл-Северо-Западнефтепродукт» цены на нефтепродукты в Мурманской области изменились:

АИ-92

46,85 руб.

увеличение на 14 коп.

АИ-95

50,30 руб.

увеличение на 15 коп.

Дт/зим

54,36 руб.

увеличение на 17 коп.

У независимого продавца – ООО «Сёркл Кей Россия» цены на нефтепродукты в Мурманске и Мурманской области изменились:

АИ-92

в среднем 45,95 руб.

изменений не зафиксировано

АИ-95

в среднем 49,15 руб.

увеличение на 10 коп.

Дт/зим

в среднем 54,15 руб.

увеличение на 10 коп.

У независимого продавца – ООО «СКАРОС» цены на нефтепродукты в Мурманске и Мурманской области изменились:

АИ-92

в среднем 47,30 руб.

увеличение на 1 руб. 25 коп.

АИ-95

в среднем 50,20 руб.

увеличение на 1 руб. 25 коп.

Дт/зим

в среднем 53,55 руб.

изменений не зафиксировано

У независимого продавца – ООО «Витэк» цены на нефтепродукты в Мурманске и Мурманской области изменились:

АИ-92

46,69 руб.

увеличение на 10 коп.

АИ-95

49,89 руб.

увеличение на 20 коп.

Дт/зим

54,19 руб.

изменений не зафиксировано

У независимого продавца – ООО «Спецтехнология Плюс» цены на нефтепродукты в Мурманске и Мурманской области изменились:

АИ-92

46,20  руб.

увеличение на 30 коп.

АИ-95

49,10 руб.

увеличение на 20 коп.

Дт/зим

53,40 руб.

увеличение на 40 коп.

У независимого продавца – ООО «Вега» цены на нефтепродукты в Мурманской области изменились:

АИ-92

46,20 руб.

увеличение на 30 коп.

АИ-95

49,20 руб.

увеличение на 20 коп.

Дт/зим

53,60 руб.

увеличение на 50 коп.

 

За указанный период оптовые цены на нефтепродукты ПАО «НК «Роснефть»-Мурманскнефтепродукт» изменились: АИ-92 — 59200 руб./т (увеличение на 1100 руб./т); АИ-95 — 61000 руб./т (увеличение на 1600 руб./т); Дт/зим — 59400 руб./т (изменений не зафиксировано).

У ООО «Лукойл-Северо-Западнефтепродукт» оптовые цены на нефтепродукты изменились: АИ-92 — 58600 руб./т (увеличение на 2600 руб./т); АИ-95 — 60000 руб./т (увеличение на 2500 руб./т); Дт/зим — 58500 руб./т (увеличение на 1000 руб./т).

 

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