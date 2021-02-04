В Мурманской области оптовики и АЗС продолжают поднимать цены на бензин

Специалисты УФАС России по Мурманской области с 25 по 31 января текущего года провели очередной мониторинг рынков реализации нефтепродуктов и уровня цен. Напомним, что объектами мониторинга определены следующие компании: ООО «Лукойл-Северо-Западнефтепродукт», ПАО «НК «Роснефть»-Мурманскнефтепродукт», ООО «Сёркл Кей Россия», ООО «СКАРОС», ООО «Витэк», ООО «Спецтехнология Плюс» и ООО «Вега».

За указанный период у одного из крупнейших поставщиков Мурманской области – ПАО «НК «Роснефть» - Мурманскнефтепродукт» цены на нефтепродукты в Мурманской области не изменились:

АИ-92 в среднем 46,05 руб. изменений не зафиксировано АИ-95 в среднем 48,95 руб. изменений не зафиксировано Дт/зим в среднем 53,35 руб. изменений не зафиксировано

У другого крупного нефтетрейдера нашего региона – ООО «Лукойл-Северо-Западнефтепродукт» цены на нефтепродукты в Мурманской области изменились:

АИ-92 46,85 руб. увеличение на 14 коп. АИ-95 50,30 руб. увеличение на 15 коп. Дт/зим 54,36 руб. увеличение на 17 коп.

У независимого продавца – ООО «Сёркл Кей Россия» цены на нефтепродукты в Мурманске и Мурманской области изменились:

АИ-92 в среднем 45,95 руб. изменений не зафиксировано АИ-95 в среднем 49,15 руб. увеличение на 10 коп. Дт/зим в среднем 54,15 руб. увеличение на 10 коп.

У независимого продавца – ООО «СКАРОС» цены на нефтепродукты в Мурманске и Мурманской области изменились:

АИ-92 в среднем 47,30 руб. увеличение на 1 руб. 25 коп. АИ-95 в среднем 50,20 руб. увеличение на 1 руб. 25 коп. Дт/зим в среднем 53,55 руб. изменений не зафиксировано

У независимого продавца – ООО «Витэк» цены на нефтепродукты в Мурманске и Мурманской области изменились:

АИ-92 46,69 руб. увеличение на 10 коп. АИ-95 49,89 руб. увеличение на 20 коп. Дт/зим 54,19 руб. изменений не зафиксировано

У независимого продавца – ООО «Спецтехнология Плюс» цены на нефтепродукты в Мурманске и Мурманской области изменились:

АИ-92 46,20 руб. увеличение на 30 коп. АИ-95 49,10 руб. увеличение на 20 коп. Дт/зим 53,40 руб. увеличение на 40 коп.

У независимого продавца – ООО «Вега» цены на нефтепродукты в Мурманской области изменились:

АИ-92 46,20 руб. увеличение на 30 коп. АИ-95 49,20 руб. увеличение на 20 коп. Дт/зим 53,60 руб. увеличение на 50 коп.

За указанный период оптовые цены на нефтепродукты ПАО «НК «Роснефть»-Мурманскнефтепродукт» изменились: АИ-92 — 59200 руб./т (увеличение на 1100 руб./т); АИ-95 — 61000 руб./т (увеличение на 1600 руб./т); Дт/зим — 59400 руб./т (изменений не зафиксировано).

У ООО «Лукойл-Северо-Западнефтепродукт» оптовые цены на нефтепродукты изменились: АИ-92 — 58600 руб./т (увеличение на 2600 руб./т); АИ-95 — 60000 руб./т (увеличение на 2500 руб./т); Дт/зим — 58500 руб./т (увеличение на 1000 руб./т).