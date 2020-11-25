В Мурманской области оптовики продолжили снижение цен на бензин, а на АЗС цены держатся на прежнем уровне

Специалисты УФАС России по Мурманской области с 16 по 22 ноября провели очередной мониторинг рынков реализации нефтепродуктов и уровня цен. Напомним, что объектами мониторинга определены следующие компании: ООО «Лукойл-Северо-Западнефтепродукт», ПАО «НК «Роснефть»-Мурманскнефтепродукт», ООО «Сёркл Кей Россия», ООО «Колизей», ООО «Витэк», ООО «Спецтехнология Плюс» и ООО «Вега».

За указанный период у одного из крупнейших поставщиков Мурманской области – ПАО «НК «Роснефть» - Мурманскнефтепродукт» цены на нефтепродукты в Мурманской области изменились:

АИ-92 в среднем 45,75 руб. изменений не зафиксировано АИ-95 в среднем 48,65 руб. изменений не зафиксировано Дт/зим в среднем 53,00 руб. повышение на 30 коп.

У другого крупного нефтетрейдера нашего региона – ООО «Лукойл-Северо-Западнефтепродукт» цены на нефтепродукты в Мурманской области не изменились:

АИ-92 46,11 руб. изменений не зафиксировано АИ-95 49,45 руб. изменений не зафиксировано Дт/зим 53,59 руб. изменений не зафиксировано

У независимого продавца – ООО «Сёркл Кей Россия» цены на нефтепродукты в Мурманске и Мурманской области изменились:

АИ-92 в среднем 45,75 руб. увеличение на 7 коп. АИ-95 в среднем 48,95 руб. изменений не зафиксировано Дт/зим в среднем 53,25 руб. увеличение на 20 коп.

У независимого продавца – ООО «Колизей» цены на нефтепродукты в Мурманске и Мурманской области не изменились:

АИ-92 в среднем 45,75 руб. изменений не зафиксировано АИ-95 в среднем 48,65 руб. изменений не зафиксировано Дт/зим в среднем 52,90 руб. изменений не зафиксировано

У независимого продавца – ООО «Витэк» цены на нефтепродукты в Мурманске и Мурманской области не изменились:

АИ-92 45,89 руб. изменений не зафиксировано АИ-95 48,99 руб. изменений не зафиксировано Дт/зим 52,89 руб. изменений не зафиксировано

У независимого продавца – ООО «Спецтехнология Плюс» цены на нефтепродукты в Мурманске и Мурманской области не изменились:

АИ-92 45,70 руб. изменений не зафиксировано АИ-95 48,60 руб. изменений не зафиксировано Дт/зим 52,70 руб. изменений не зафиксировано

У независимого продавца – ООО «Вега» цены на нефтепродукты в Мурманской области не изменились:

АИ-92 45,90 руб. изменений не зафиксировано АИ-95 49,00 руб. изменений не зафиксировано Дт/зим 52,60 руб. изменений не зафиксировано

За указанный период оптовые цены на нефтепродукты ПАО «НК «Роснефть»-Мурманскнефтепродукт» изменились: АИ-92 — 55000 руб./т (снижение на 500 руб./т); АИ-95 — 56800 руб./т (снижение на 500 руб./т); Дт/лет — 55100 руб./т (изменений не зафиксировано).

У ООО «Лукойл-Северо-Западнефтепродукт» оптовые цены на нефтепродукты изменились: АИ-92 — 55500 руб./т (изменений не зафиксировано); АИ-95 — 57300 руб./т (изменений не зафиксировано); Дт/лет — 54500 руб./т (увеличение на 500 руб./т).