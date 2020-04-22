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Мурманская область. Арктика (16+)22.04.20 09:15

В Мурманской области оптовики продолжили снижение цен на бензин, а на АЗС цены упорно держатся на прежнем уровне

Специалисты УФАС России по Мурманской области с 12 по 19 апреля провели очередной мониторинг рынков реализации нефтепродуктов и уровня цен. Напомним, что объектами мониторинга определены следующие компании: ООО «Лукойл-Северо-Западнефтепродукт», ПАО «НК «Роснефть»-Мурманскнефтепродукт», ООО «Сёркл Кей Россия», ООО «Колизей», ООО «Витэк», ООО «Спецтехнология Плюс» и ООО «Вега».

За указанный период у одного из крупнейших поставщиков Мурманской области - ПАО «НК «Роснефть» - Мурманскнефтепродукт» цены на нефтепродукты в Мурманской области не изменились:

АИ-92

в среднем 44,35 руб.

изменений не зафиксировано

АИ-95

в среднем 47,35 руб.

изменений не зафиксировано

Дт/зим

в среднем 51,60 руб.

изменений не зафиксировано

У другого крупного нефтетрейдера нашего региона - ООО «Лукойл-Северо-Западнефтепродукт» цены на нефтепродукты в Мурманской области не изменились:

АИ-92

45,41 руб.

изменений не зафиксировано

АИ-95

48,42 руб.

изменений не зафиксировано

Дт/зим

53,13 руб.

изменений не зафиксировано

У независимого продавца - ООО «Сёркл Кей Россия» цены на нефтепродукты в Мурманске и Мурманской области не изменились:

АИ-92

в среднем 44,25 руб.

изменений не зафиксировано

АИ-95

в среднем 47,55 руб.

изменений не зафиксировано

Дт/зим

в среднем 51,95 руб.

изменений не зафиксировано

У независимого продавца - ООО «Колизей» цены на нефтепродукты в Мурманске и Мурманской области не изменились:

АИ-92

в среднем 44,35 руб.

изменений не зафиксировано

АИ-95

в среднем 47,35 руб.

изменений не зафиксировано

Дт/зим

в среднем 52,15 руб.

изменений не зафиксировано

У независимого продавца - ООО «Витэк» цены на нефтепродукты в Мурманске и Мурманской области не изменились:

АИ-92

44,59 руб.

изменений не зафиксировано

АИ-95

47,75 руб.

изменений не зафиксировано

Дт/зим

52,15 руб.

изменений не зафиксировано

У независимого продавца - ООО «Спецтехнология Плюс» цены на нефтепродукты в Мурманске и Мурманской области не изменились:

АИ-92

44,30  руб.

изменений не зафиксировано

АИ-95

47,50 руб.

изменений не зафиксировано

Дт/зим

51,90 руб.

изменений не зафиксировано

У независимого продавца - ООО «Вега» цены на нефтепродукты в Мурманской области не изменились:

АИ-92

44,30 руб.

изменений не зафиксировано

АИ-95

47,43  руб.

изменений не зафиксировано

Дт/зим

52,20 руб.

изменений не зафиксировано

 

За указанный период оптовые цены на нефтепродукты ПАО «НК «Роснефть»-Мурманскнефтепродукт» изменились следующим образом: АИ-92 - 52000 руб./т (снижение на 300 руб./т); АИ-95 - 53000 руб./т (снижение на 300 руб./т); Дт/зим - 54200 руб./т (снижение на 300 руб./т).

У ООО «Лукойл-Северо-Западнефтепродукт» оптовые цены на нефтепродукты изменились: АИ-92 - 55303 руб./т (изменений не зафиксировано); АИ-95 - 58217 руб./т (изменений не зафиксировано); Дт/зим -56100 руб./т (изменений не зафиксировано).

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