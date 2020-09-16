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Мурманская область. Арктика (16+)16.09.20 11:30

В Мурманской области оптовики снижают цены на бензин, а на АЗС их держат без изменений

Специалисты УФАС России по Мурманской области с 7 по 13 сентября текущего года провели очередной мониторинг рынков реализации нефтепродуктов и уровня цен. Напомним, что объектами мониторинга определены следующие компании: ООО «Лукойл-Северо-Западнефтепродукт», ПАО «НК «Роснефть»-Мурманскнефтепродукт», ООО «Сёркл Кей Россия», ООО «Колизей», ООО «Витэк», ООО «Спецтехнология Плюс» и ООО «Вега».

За указанный период у одного из крупнейших поставщиков Мурманской области – ПАО «НК «Роснефть» - Мурманскнефтепродукт» цены на нефтепродукты в Мурманской области не изменились:

АИ-92

в среднем 45,45 руб.

изменений не зафиксировано

АИ-95

в среднем 48,35 руб.

изменений не зафиксировано

Дт/лет

в среднем 52,40 руб.

изменений не зафиксировано

У другого крупного нефтетрейдера нашего региона – ООО «Лукойл-Северо-Западнефтепродукт» цены на нефтепродукты в Мурманской области не изменились:

АИ-92

45,81 руб.

изменений не зафиксировано

АИ-95

49,15 руб.

изменений не зафиксировано

Дт/лет

53,13 руб.

изменений не зафиксировано

У независимого продавца – ООО «Сёркл Кей Россия» цены на нефтепродукты в Мурманске и Мурманской области не изменились:

АИ-92

в среднем 45,75 руб.

изменений не зафиксировано

АИ-95

в среднем 48,95 руб.

изменений не зафиксировано

Дт/лет

в среднем 52,95 руб.

изменений не зафиксировано

У независимого продавца – ООО «Колизей» цены на нефтепродукты в Мурманске и Мурманской области не изменились:

АИ-92

в среднем 46,90 руб.

изменений не зафиксировано

АИ-95

в среднем 49,90 руб.

изменений не зафиксировано

Дт/лет

в среднем 52,90 руб.

изменений не зафиксировано

У независимого продавца – ООО «Витэк» цены на нефтепродукты в Мурманске и Мурманской области не изменились:

АИ-92

45,69 руб.

изменений не зафиксировано

АИ-95

48,99 руб.

изменений не зафиксировано

Дт/лет

52,45 руб.

изменений не зафиксировано

У независимого продавца – ООО «Спецтехнология Плюс» цены на нефтепродукты в Мурманске и Мурманской области не изменились:

АИ-92

45,90  руб.

изменений не зафиксировано

АИ-95

48,50 руб.

изменений не зафиксировано

Дт/лет

51,70 руб.

изменений не зафиксировано

У независимого продавца – ООО «Вега» цены на нефтепродукты в Мурманской области не изменились:

АИ-92

45,90 руб.

изменений не зафиксировано

АИ-95

49,00 руб.

изменений не зафиксировано

Дт/лет

52,40 руб.

изменений не зафиксировано

 

За указанный период оптовые цены на нефтепродукты ПАО «НК «Роснефть»-Мурманскнефтепродукт» изменились: АИ-92 - 57800 руб./т (снижение на 500 руб./т); АИ-95 - 63000 руб./т (снижение на 500 руб./т); Дт/лет - 52900 руб./т (снижение на 500 руб./т).

У ООО «Лукойл-Северо-Западнефтепродукт» оптовые цены на нефтепродукты изменились: АИ-92 - 57000 руб./т (изменений не зафиксировано); АИ-95 - 63000 руб./т (изменений не зафиксировано); Дт/лет - 53000 руб./т (снижение на 500 руб./т).

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