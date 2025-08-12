В Мурманской области организован «зелёный коридор» для оформления медицинских справок перед учебным годомВ период отключения горячей воды молодёжь чаще мерзнет под холодным душем, а россияне 45+ подключают водонагреватели
Мурманская область. Арктика (16+)12.08.25 10:00

В Мурманской области организован «зелёный коридор» для оформления медицинских справок перед учебным годом

Несколько лет подряд в преддверии начала учебного года в медицинских учреждениях Мурманской области по поручению губернатора Андрея Чибиса оформление медицинских справок детям организуется особым образом.

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, чтобы обязательная массовая диагностика здоровья детей прошла комфортно и быстро для северян в поликлиниках организованы «зелёные коридоры», об этом вчера во время оперативного совещания рассказа врио губернатора Оксана Демченко.

«В медицинских учреждениях введены дополнительные дни для медосмотров и вакцинации по субботам. Как и в предыдущие годы, направления на анализы можно получить без записи. А взять талон к педиатру можно по телефону и с помощью цифровых сервисов», — отметила Оксана Демченко.

Подробности о выдаче справок и графике работы специалистов доступны на официальных сайтах и в соцсетях медучреждений, а также по телефону Единого контакт-центра 8 (815) 256-81-80.

О деталях порядка оформления медицинских справок для зачисления детей в образовательные организации рассказала и.о. министра здравоохранения Мурманской области Екатерина Сулима.

 

 

