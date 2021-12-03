В Мурманской области организована вакцинация от COVID-19 для иностранных граждан

После введения постановлением Управления Роспотребнадзора по Мурманской области обязательной вакцинации отдельных категорий граждан против коронавирусной инфекции и ограничений на посещение общественных мест, к губернатору Андрею Чибису стали поступать обращения от жителей региона, в том числе от предпринимателей, с просьбой предоставить возможность платной вакцинации иностранным гражданам, которые не имеют действующего полиса обязательного медицинского страхования.

По поручению губернатора Министерство здравоохранения Мурманской области организовало платную вакцинацию от COVID-19 для иностранцев на базе Мурманского областного Центра специализированных видов медицинской помощи. Теперь такую услугу могут получить как индивидуальные лица, так и трудовые коллективы. Желающим пройти вакцинацию необходимо обратиться в центр. Для вакцинации большого коллектива предприятия возможен выезд прививочной бригады.

Региональное Министерство информационной политики, обращает внимание на то, что граждане других стран не имеют «Личного кабинета» на сайте «Госуслуги», прививочный сертификат с QR-кодом для них не формируется. Центр выдаёт прошедшим вакцинацию прививочный сертификат установленного образца с печатями учреждения. Этот документ позволяет иностранцам посещать общественные места с регламентированным входом - например, кинотеатры, торговые и торгово-развлекательные центры, кафе.

На платной основе можно сделать прививку только вакциной «Спутник Лайт».