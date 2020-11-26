В Мурманской области осадки постепенно прекратятся, температура воздуха повысится

Как сообщает Мурманское УГМС, 26 ноября погоду Кольского полуострова будет определять циклон с центром над Карелией. По Мурманской области ожидается временами снег, на юге области порывистый ветер, повышение температуры воздуха днём до +1-5°.

27 и 28 ноября наш регион будет находиться в поле повышенного атмосферного давления: осадки постепенно прекратятся, ожидается преобладающая температура воздуха -3-8°, при прояснениях -9-14°.

Сегодня, 26 ноября, будет облачная с прояснениями погода. Временами снег. Местами туман, изморозь. Ветер ночью юго-восточный, днём северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью -3 -8°, при прояснениях -13-18°, днём от +1 до -4°, на севере до -9°. Гололедица.