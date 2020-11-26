Мурманская область. Арктика (16+)26.11.20 08:00
В Мурманской области осадки постепенно прекратятся, температура воздуха повысится
Как сообщает Мурманское УГМС, 26 ноября погоду Кольского полуострова будет определять циклон с центром над Карелией. По Мурманской области ожидается временами снег, на юге области порывистый ветер, повышение температуры воздуха днём до +1-5°.
27 и 28 ноября наш регион будет находиться в поле повышенного атмосферного давления: осадки постепенно прекратятся, ожидается преобладающая температура воздуха -3-8°, при прояснениях -9-14°.
Сегодня, 26 ноября, будет облачная с прояснениями погода. Временами снег. Местами туман, изморозь. Ветер ночью юго-восточный, днём северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью -3 -8°, при прояснениях -13-18°, днём от +1 до -4°, на севере до -9°. Гололедица.
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-Аналитика (18+)Показатель долговой нагрузки растёт у всех категорий российских заёмщиков независимо от уровня доходов - ОНФ
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ»ЖИЗНЬ ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМПРИЧАЛЫ ИЗ СТАЛИ
-Политбарометр (18+)ПодробнееВысокий уровень доверия - избиратели региона отдали предпочтение кандидатам от партии «Единая Россия»
-
Последние комментарии
Елена
26.11.20 00:10
Прошло больше года, а воз и ныне там.
Комментарий к новости:Нелегкая дорога к детскому саду на улице Нахимова
No name
25.11.20 21:59
Почему Петя сидит?
Комментарий к новости:Огненная обезьяна–символ изобилия появилась в колонии
Александр
23.11.20 18:20
Введите наконец то какую-нибудь ответственность чиновников от государства за работу людей без записи в трудовой !!! 1.работодатель незаконно наживается - не платит налоги 2. люди остаются без стажа-чи
Комментарий к новости:Каждый десятый наёмный сотрудник работает без официального оформления
-Скоро в эфире03:30Новости. Информационная программа (12+)04:00«Фобия». Научно-популярная программа (12+)04:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)В Мурманской области оптовики продолжили снижение цен на бензин, а на АЗС цены держатся на прежнем уровне-PRO Валюту (16+)Курс доллара снизился на 34 копейки-PRO Энергетику (18+)Электрификация территорий Терского района будет продолжена-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 26 ноября-PRO Нефть и газ (18+)Сделано четвертое крупное открытие «Газпрома» на шельфе полуострова в Карском море за последние два года-PRO Законы (18+)15% НДФЛ для богатых одобряют почти две трети россиян