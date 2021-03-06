В Мурманской области осадков станет меньше, температура воздуха понизится

Как сообщает Мурманское УГМС, 6 и 7 марта Кольский полуостров будет находиться под влиянием циклона, смещающегося с Гренландского моря на север Скандинавии и далее на Вологодскую область. По Мурманской области ожидается местами снег, порывистый ветер, преобладающая температура воздуха ночью -12-17° при прояснениях -22-27°, днём -6-12°.

8 марта на Кольский полуостров распространится область повышенного атмосферного давления: осадков станет меньше, температура воздуха понизится.

Сегодня, 6 марта, будет облачная с прояснениями погода. Местами снег. Ветер южный, юго-восточный умеренный, утром и днём местами сильный, позёмок. Температура воздуха ночью -12-17°, при прояснениях -22-27°, днём -6-11°. Гололедица.