В Мурманской области основная причина лесных пожаров – человеческий фактор

На территории Мурманской области в этом году произошло более 50 лесных пожаров – выгорело порядка 200 гектаров леса. Основная причина возгораний – оставленные в лесу не затушенные костры.

«Основная причина пожаров – человеческий фактор, неосторожное обращение с огнём. Поэтому в Мурманской области с 21 июня введён особый противопожарный режим, который предусматривает запрет на посещение лесов, разжигание там костров, сжигание мусора. В регионе усилена профилактическая работа, а также проводятся рейды по контролю за нахождением людей в лесной зоне», – сообщил заместитель министра региональной безопасности Мурманской области Михаил Тимофеев.

На тушении пожаров задействованы сотрудники Мурманской базы авиалесоохраны. В зависимости от характера пожара и ландшафта применяются разные методы борьбы: тушение водой, окапывание, встречное выжигание. Контроль за лесами осуществляется с помощью патрульных самолётов и беспилотников, которые летают по установленным маршрутам.

Напоминаем, в период действия особого противопожарного режима за нарушение правил пожарной безопасности в лесах КоАП РФ предусмотрено административное наказание: для граждан от 40 до 50 тысяч рублей; для должностных лиц от 60 до 90 тысяч рублей; для организаций – от 600 тысяч до 1 млн рублей.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, в этом году уже заведено 67 уголовных дел, более 40 человек получили административный штраф. Общая сумма штрафов превысила 730 тысяч рублей.

В случае обнаружения лесного пожара в Мурманской области следует звонить по телефонам: единый номер вызова служб экстренного реагирования –112; прямая линия лесной охраны – 8 (800) 100-94-00; региональная диспетчерская служба охраны лесов Мурманской области – +7 (911) 338-61-31.

Фото: https://gov-murman.ru