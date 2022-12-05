В Мурманской области основными производителями сельхозпродукции являются 7 предприятий и более 20 фермерских хозяйств

В Мурманской области аграрии ежегодно поставляют порядка 17 тысяч тонн молока и 2 тысячи тонн мяса в живом весе. В первом полугодии 2022 года в хозяйствах всех сельхозпроизводителей региона произвели более 8 тысяч тонн молока и 700 тонн скота и птицы.

Как сообщает Мурманскстат, в настоящее время в регионе основными производителями сельхозпродукции являются 7 предприятий и более 20 фермерских хозяйств. Главным направлением их деятельности является молочное скотоводство. Два производственных кооператива «Тундра» и «Оленевод» занимаются северным оленеводством.

В 2022 году на поддержку отрасли из федерального и регионального бюджетов выделен 1 миллиард рублей, что практически вдвое больше, чем в 2021 году.