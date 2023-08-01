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Мурманская область. Арктика (16+)01.08.23 13:30

В Мурманской области отделением РДДМ «Движение Первых» в 2023 году реализовано 24 федеральных проекта, 14 региональных событий и 75 муниципальных мероприятий

О результатах работы Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодёжи «Движение Первых» в Кольском Заполярье вчера рассказала председатель совета «Движения Первых» Мурманской области Мария Чернышева на оперативном совещании в региональном правительстве.

«Движением уже охвачена большая часть региона: открыто 105 первичных отделений в 17 муниципальных образованиях, в 31 населённом пункте. Создано 5 местных отделений в Апатитах, Кировске и Мончегорске, ЗАТО Александровск и ЗАТО Североморск. За период работы регионального отделения реализовано 24 федеральных проекта, 14 региональных событий, 75 муниципальных мероприятий», – отметила Мария Чернышева.

В регионе реализуются основные федеральные проекты «Движения Первых». Одним из популярных среди детей является федеральный проект «Классные встречи» – беседы с выдающимися людьми. В области прошли уже 23 такие встречи.

Регион активно включился и во флагманский проект движения «Мы – граждане России!». Это ежемесячное вручение паспортов гражданина Российской Федерации ребятам, которым исполнилось 14 лет. Мероприятия, как правило, приурочены к памятным датам. В настоящее время к акции присоединились ЗАТО Александровск, ЗАТО Североморск, Полярные Зори, Кировск, Апатиты, Мончегорск, Кандалакшский район и Печенгский округ. За 3 месяца в мероприятиях приняло участие более 70 детей. В областном центре планируется торжественное вручение паспортов, приуроченное ко Дню знаний.

Летом специалисты движения осуществляют взаимодействие с молодёжными пространствами «СОПКИ» и детскими школьными лагерями в рамках программы «Лето Первых». Уже завтра стартует профильный блок Движения «Лето с Первыми» в рамках третьей оздоровительной профильной смены на базе Мурманского областного загородного стационарного оздоровительно-образовательного центра «Гандвиг». Специалисты движения будут проводить мероприятия для участников смены по различным направлениям.

Юные северяне активно принимают участие в федеральных акциях и конкурсах, становятся победителями и отправляются в путешествия по всей России. Творческие ребята из Мурманской области стали призёрами I Всероссийского фестиваля «Российская школьная весна», приняли участие в первом слёте всероссийского проекта «Хранители истории» в городе-герое Волгограде, в Литературном пленэре в государственном мемориальном и природном музее-заповеднике в Орловской области.

В августе ребята также поучаствуют в крупных проектах движения: активист Движения из Кандалакши, прошедший всероссийский конкурсный отбор, уже находится на первом слёте юных натуралистов, который сегодня стартует на Камчатке. Школьники из Мурманской области примут участие в проекте «Университетские смены», в рамках которого отправятся в Московский государственный институт культуры и Государственный университет просвещения. Студент из Кировска, прошедший в финал всероссийского проекта «Крепость России» в номинации «Изборская крепость», отправится в Псковскую область, чтобы поучаствовать в финальном мероприятии.

Как сообщает Министерство образования и науки Мурманской области, региональное отделение активно готовится войти самостоятельными блоками в проводимые масштабные события, которые запланированы к проведению в регионе: полуфинал всероссийского конкурса «Большая перемена» в августе, окружной форум добровольцев Северо-Западного федерального округа в сентябре, итоговое мероприятие для детей и молодёжи в конце календарного года.

Кроме того, уже началась подготовка к мероприятиям для школьников профориентационного, научно-технического и информационно-просветительского характера, которые стартуют в новом учебном году.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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