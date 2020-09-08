В Мурманской области откроется химико-металлургический комплекс по производству редких, редкоземельных металлов и диоксида титана

Инвестиционный проект «Интегрированный химико-металлургический комплекс по производству диоксида титана, редких и редкоземельных металлов на Центральном участке Африкандского месторождения перовскит-титаномагнетитовых руд» реализуется на территории Мурманской области компанией АО «Аркминерал – Ресурс» при поддержке правительства региона. Встреча по запуску проекта прошла вчера под руководством губернатора Андрея Чибиса.

«Проект подразумевает производство высокотехнологичных материалов, не производящихся сегодня в достаточном количестве в России: это диоксид титана, редкие металлы, в том числе редкие земельные металлы. То, без чего нынешняя промышленность не может обойтись. Считаю, этот проект уникальным не только для региона, но и для всей страны, с очень высоким экспортным потенциалом, что позволит России занять серьезное место на рынке высокотехнологичных материалов», – подчеркнул генеральный директор компании «Аркминерал» Андрей Тренин.

Инициатор проекта получил официальное положительное заключение от АО «Федеральный центр проектного финансирования», независимые экспертные заключения, в том числе по технологической части, подписаны соглашения о выполнении геологоразведочных и исследовательских работ с АО «МАГЭ» и ООО «Геостройпроект», подключении к сетям производственных мощностей с ПАО «МРСК Северо-Запада». Кроме того, в июне состоялся аукцион, в рамках которого инициатор проекта определен недропользователем Центрального участка Африкандского месторождения на 25 лет.

«Одной из основных проблем при реализации проекта является то, что участок недр расположен в непосредственной близости от объекта военной инфраструктуры. По условиям лицензии, добычные работы возможны только после того, как состоится релокация объектов Минобороны, запланированная в 2021-2022 году. До релокации мы проведем этап геологоразведки, постановки запасов на баланс, чтобы понять, сколько полезных ископаемых и где они находятся, чтобы выйти уже на технико-экономическое обоснование кондиций, чтобы поставить их на запасы государственной комиссии по закупкам. Инфраструктура на данный момент вся есть, нам предстоит ее обновить и реконструировать», – пояснил Андрей Тренин.

По словам инвестора, в будущем рассматривается возможность стать резидентами ТОР «Столица Арктики».

«Главное для региона – что в рамках проекта планируется создание 450 новых постоянных рабочих мест. Общий объём инвестиций составит порядка 17,9 млрд рублей. Выход на проектную мощность заявлен на 2024 год, в первый же год после этого налоговые отчисления в федеральный бюджет составят 1,5 млрд рублей, всего за период 2024-2035 годы бюджетная эффективность проекта для федерального бюджета составит 20,5 млрд рублей», – подчеркнула вице-губернатор Ольга Кузнецова.

«С нетерпением ждм запуска проекта, набор вопросов, связанных с военной инфраструктурой, мы обсуждали с Министерством обороны РФ, все настроены на конструктивное и оперативное решение. Безусловно, как и ранее мы будем поддерживать все инвестиционные активности на территории региона, особенно с учетом того, что в действие вступает «арктический пакет» законов, и инвестиции в Мурманскую область стали гораздо более рентабельны», – отметил губернатор Андрей Чибис.