В Мурманской области откроют 50 муралов в честь Героев России, участников СВО, воинов-афганцев

Партпроект «Новая школа» продолжает проекты «Лица Героев» и «Парты Героев» и разработал федеральную линейку «Лиц Героев». В неё вошли 17 Героев - это великие полководцы, политики, писатели, деятели науки, культуры, спорта: Александр Невский, Дмитрий Донской, Михаил Ломоносов, Михаил Кутузов, Александр Суворов, Екатерина II, Александр Пушкин, Дмитрий Менделеев, Георгий Жуков, Лев Яшин, Юрий Гагарин, Валентина Терешкова, Сергей Королёв, Владимир Путин, Магомед Нурбагандов, Владимир Жога, Дамир Юсупов.

Изображения этих Героев будут украшать стены, коридоры зданий школ, учреждений СПО и вузов.

Заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме, Координатор партпроекта Алена Аршинова отметила реализацию проекта «Лица Героев» в Мурманской области: «Благодаря личному участию секретаря реготделения, губернатора Мурманской области Андрея Чибиса и перфекционистской работе регкоординатора партпроекта «Новая школа», министра образования и науки Мурманской области Дианы Кузнецовой только в этом году в школах и колледжах региона будет открыто не менее 50 муралов с лицами Героев».

«Мы всегда будем помнить о наших героях. Защитники, в чью честь в школах открывают муралы, остаются для нас живыми, остаются примером для всех, кто их знал и кто придёт учиться в эти стены позже. Патриотическое воспитание подрастающих поколений остаётся крайне важным направлением народной программы партии и мы, непременно, продолжим им заниматься», – отметила Диана Кузнецова.

«Первой пилотной площадкой проекта стала заозерская школа №289. В преддверии Дня Героев Отечества здесь был открыт мурал с портретом Михаила Сергеевича Попова. Имя Героя выбрали сами школьники. Об этом они рассказали на церемонии старта патриотического проекта в Мурманской области. Горжусь, что принял участие в таком почётном событии.

Уверен, патриотическое воспитание детей через примеры бесстрашия Героев нашего времени, самопожертвования, отваги и верности долгу – мощный ресурс формирования истинных патриотов Родины», – рассказал Сергей Дубовой, председатель Мурманской областной Думы.

Фото: https://murmansk.er.ru/activity/news/v-murmanskoj-oblasti-otkroyut-50-muralov-v-chest-geroev-rossii-uchastnikov-svo-voinov-afgancev