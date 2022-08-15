В Мурманской области откроют профильные классы: в 3 школах - инженерные и ещё 4 психолого-педагогических

Об этом сообщила заместитель главы региона Оксана Демченко в рамках оперативного совещания.

«Особый упор мы делаем на профильные классы с профориентационной направленностью. В этом году мы открываем в трёх школах Мурманской области инженерные по профилю «судостроение», а также запланировано открытие ещё четырех психолого-педагогических», - прокомментировала событие вице-губернатор Оксана Демченко.

Сейчас профильных классов с профориентационной направленностью по всей области - 14. Их курируют организации - потенциальные работодатели: МЧС, Следственный комитет, компании: «ФосАгро», «Роснефть», «Газпром», «НОВАТЭК», а также есть классы судейской и логистической направленности.

Всего с 1 сентября в Мурманской области начнут работу свыше 270 профильных класса, в которых обучается более 5,5 тысячи старшеклассников, сообщает региональное Министерство информационной политики.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/