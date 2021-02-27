26 февраля в Мурманской области открылась интерактивная женская конференция «Звезда Севера». Лекции и мастер-классы посвящены всегда актуальным темам – творчеству, саморазвитию, здоровью.

«Звезда Севера» проходит в регионе второй раз. Первая состоялась год назад и собрала несколько сотен участниц.

«Здоровье, красота, саморазвитие, творчество, дети, семейная психология – все эти темы перекликаются и тесно связаны с жизнью каждой женщины. По итогам первой конференции мы увидели интерес, вдохновение, попадание в аудиторию. Мы проанализировали все отклики и максимально учли запросы участниц в программе этого года, – отметила автор и руководитель проекта Евгения Чибис. – Чем больше ты наполнен – тем больше можешь отдавать. Наша «Звезда Севера» – это путеводная звезда для своего мужчины, она должна быть счастлива. В преддверии женского праздника мы делаем такой подарок для северянок, постараемся вдохновить их на новые творческие и жизненные успехи».

В этом году мероприятие организовано на площадках сразу двух городов – ЗАТО: 26 февраля – в Гаджиево, 27 – в Североморске. Полезной информацией поделятся 13 спикеров – профессионалов из разных сфер с большим бэкграундом из Москвы, Санкт-Петербурга, Мурманска. В этом году присоединиться онлайн могут все северянки – трансляция организована на официальной площадке конференции в социальной сети «ВКонтакте».

Алена Савюк, соорганизатор мероприятия, отметила, что каждый спикер, который приехал на конференцию сделал это с огромной радостью и абсолютно бескорыстно.

«Мы обработали более 400 анкет с прошлого мероприятия и учли все запросы и пожелания. Женщина без творчества не может, и мы рады, что удалось организовать творческие мастер-классы. Один из них – по живописи – веду я. Мы сделаем три арт-объекта. И главная цель – чтобы у участниц получилось что-то прекрасное и каждая могла уверенно сказать: «Я могу». Эта конференция не только даёт возможность интеллектуального развития, это ещё и мероприятие «для души» и великолепная коммуникация», – подчеркнула Алена Савюк.

Екатерина Сулима, главный внештатный детский аллерголог-иммунолог Мурманской области рассказывает на мероприятии о вакцинопрофилактике.

«Редко представляется возможность приехать в закрытые города чтобы поднять такую актуальную тему. Интересы у участниц достаточно широкие: не только вопросы вакцинации, но и питания, ухода за ребёнком, и я готова максимально подробно ответить, при необходимости обменяться контактами и проконсультировать», – отметила Екатерина Сулима.

Имидж-коуч Диана Ларецкая поможет северянкам найти персональный стиль, социальный блогер и спикер обучающих проектов для взрослых Любовь Пушкова раскрывает секреты построения личного бренда. О возможностях мозга и развитии памяти можно поговорить с экспертом по нейроэффективности и скорочтению Павлом Палагиным, о развитии эстетического вкуса – с директором АНО «Петербургская культурная практика» Натальей Васильевой. Фитнес-директор и автор реабилитационных программ Анастасия Гулянина поможет максимально улучшить результаты тренировок.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, уже сегодня интерактивная женская конференция «Звезда Севера» откроется в Североморске. Старт в 12 часов во Дворце культуры «Строитель».

Подробная программа и онлайн-трансляция конференции – в официальных аккаунтах «Звезды Севера» в социальных сетях «ВКонтакте» и Инстаграм.