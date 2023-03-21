В Мурманской области открылась регистрация волонтёров для поддержки Всероссийского онлайн голосования за объекты благоустройства

В Мурманской области, как и во всей стране, началась регистрация волонтёров, которые будут оказывать консультативную помощь северян в ходе онлайн голосования по выбору объектов благоустройства в рамках национального проекта «Жильё и городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

В 2023 году голосование состоится с 15 апреля по 31 мая на платформе 51.gorodsreda.ru. Объекты, набравшие наибольшее количество голосов, будут включены в адресный перечень территорий для благоустройства на следующий год.

Как сообщает региональное Министерство градостроительства и благоустройства, волонтёром может стать любой житель Кольского Заполярья, достигший возраста 14 лет. Регистрация доступна на сайте.

Фото: https://gov-murman.ru