В Мурманской области открыли 45 новых пространств для малышей

Грант на обновление помещений в рамках проекта «Арктическая школа», инициированного губернатором Андреем Чибисом, в этом году получили 17 детских садов Мурманской области.

Новые спортивные и музыкальные залы, кабинеты коррекционно-развивающей работы, учебные и игровые пространства появились в садах Мурманска, Апатитов, Мурмашей, Кандалакши, Ковдора, Североморска, ЗАТО Видяево и Островной, села Ловозеро, Заполярного, Заозерска, Умбы.

В этом году появилось новое направление предоставления грантов – создание интеллектуальной образовательной среды «Уникум.Малыш». Пять таких центров открыли в Кировске, Полярных Зорях, Оленегорске, Мончегорске, Полярном. Они познакомят дошкольников с потенциалом региона, помогут развить их природные способности и таланты. Особенность пространств «Уникум.Малыш» – тематическое оформление и высококласнное оборудование (начиная от конструкторов и заканчивая мультистудией).

К региональному проекту «Арктическая школа» в этом году активно подключились муниципалитеты: за счёт средств местных бюджетов открыты 28 детских игровых площадок.

«Работать в новых пространствах будут увлечённые педагоги, которые изучают актуальное оборудование, методики, стремятся создать все условия для того, чтобы малышам было интересно на любом занятии. Такое стремление всегда встретит поддержку, мы продолжим делать лучше и современнее все детские сады региона», – подчеркнула министр образования и науки Диана Кузнецова на открытии новых пространств в ловозерском детском саду №2.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/